«Hoy Cataluña y España están mucho mejor que en 2017 y estarán mucho mejor en 2028». Así se ha manifestado este miércoles, 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance del curso político. «Tampoco puede haber duda de nuestro compromiso con la convivencia. Mi administración en 2018 heredó de la del PP la mayor crisis territorial de la democracia. Un Parlamento que se revela, que aprobó leyes de desconexión y que quebró la convivencia entre catalanes y catalanes y el resto de España. En estos seis años hemos hecho mucho para reconstruir esa profunda crisis. La derecha y la ultraderecha dijeron que se rompería España», ha manifestado. Sánchez ha resaltado que, «por primera vez en 12 años, se ha vuelto a dialogar». «No pretendo decir que con esto el problema esté resuelto. Lo que nadie puede ocultar es que hoy Cataluña y España están mucho mejor que en 2017 y estarán mucho mejor en 2028», ha insistido.

El presidente del Gobierno ha iniciado su comparecencia anunciando un nuevo acuerdo sobre las jubilaciones con los sindicatos y la patronal. Acto seguido ha recordado que hace un año, el 23 de julio de 2023, se celebraron elecciones y «una mayoría de ciudadanos siguió avanzando». «En estos ocho meses hemos hecho una reforma de la Constitución que hace justicia para su tratamiento en la Carta Magna, hemos alcanzado un acuerdo para renovar el Poder Judicial y hemos aprobado 11 importantes normas con rango de ley, como la de paridad, que lo que hace es consolidar la representación igualitaria en todos los órganos de representación. También hemos aprobado la Ley de Amnistía», entre otras.

«En estos ocho meses no hemos parado. Hemos estado sacando adelante normas y leyes para hacer avanzar a nuestro país y vamos a seguir haciéndolo. Soy consciente de que las buenas noticias no suelen ser noticia, especialmente en este tiempo de bulos y desinformación». El presidente se ha centrado en cinco ámbitos. El primero es el económico, ya que ha destacado que España crece más que las principales economías europeas y superando las previsiones. A su modo de ver, la economía «va como un tiro». En este punto, ha resaltado la confianza de los inversores en España. «Hoy hemos superado los 21,6 millones de ocupados» y ha resaltado la bajada del paro. Además, ha asegurado que no se crea empleo en base a la precariedad. «Hoy nuestros profesionales gozan de más estabilidad y de mejores condiciones laborales», ha resaltado. No obstante, ha reconocido que «aún queda mucho por hacer».

El segundo bloque es la cohesión social y territorial. En este punto ha admitido los problemas de acceso a la vivienda, pero ha subrayado las medidas que han adoptado durante estos seis años; así como otras de carácter social como las bajadas del IVA de los alimentos, las ayudas en materia de energía, las becas para los estudiantes, etc. «No vamos a parar, este es un Gobierno que está empeñado en que el acceso a la vivienda sea más sencillo», ha anunciado. En este sentido, ha recordado que la Conferencia de Presidentes del próximo mes de septiembre estará centrada en este asunto. Además, ha destacado que la capacidad de ahorro de las familias ha aumentado seis puntos, así como que España ha sido el país de la eurozona que más ha recortado la desigualdad entre los más ricos y los más pobres desde 2017. «Con este Gobierno de coalición progresista el Estado del Bienestar ha vuelto a florecer, tras los recortes. Por cierto, no se ha roto nada».

El cuarto punto, el tercero ha sido lo relacionado con Cataluña y la cohesión territorial, ha sido el cambio climático y el presidente ha destacado las actuaciones de España en esta materia. El quinto, y último punto, ha sido la política internacional, donde ha destacado el compromiso de su Gobierno, que ha estrechado relaciones con 64 países, entre otras cosas, como la reivindicación del fin de los ataques indiscriminados en la Franja de Gaza y Ucrania. Además, ha hecho un llamamiento a la calma y al civismo en Venezuela, donde ha pedido transparencia en el recuento. «El verano pasado no fue un verano azul, como pronosticaban algunos, tampoco lo será este. Viene tres años más de avances», ha señalado.