El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que aunque no haya querido declarar este martes ante la justicia, «responderá ante los españoles por tantas injusticias». Así lo asegura en un mensaje que ha publicado en X, poco después de que Sánchez se acogiera a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado como testigo en una causa judicial que dirige contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«Sánchez no ha querido declarar ante la justicia, pero responderá ante los españoles por tantas injusticias», ha escrito tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo ante el juez, que se ha tenido lugar en el edificio de la Vicepresidencia, en la Moncloa. A su vez, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha sentenciado que el presidente del Gobierno se convierte «en más sospechoso que nunca» tras haberse acogido a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha subrayado que Sánchez «tenía la oportunidad de demostrar que no hay nada» en ese caso, como él sostiene, pero que, al no haber contestado a las preguntas del juez, «está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en los últimos años en el Palacio de la Moncloa». «Pedro Sánchez y Begoña Gómez han convertido la Moncloa en una especie de 'coworking', en un centro de negocios a servicio de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad con la mujer del presidente del Gobierno», ha indicado Tellado. Y, a su juicio, el hecho de que «no colabore con la Justicia le deja en muy mal lugar» y su actitud «le convierte en más sospechoso que nunca».

Núñez Feijóo también se ha referido, en otros mensajes que ha publicado en la misma red social, al preacuerdo alcanzado por el PSOE con ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Según este preacuerdo, avanzado por los republicanos y sobre el que no se han pronunciado aún los socialistas, se concedería a Cataluña un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común, entre otras cuestiones. «Otro chantaje independentista. Otra vez la sociedad engañada. Otra investidura comprada por Sánchez, que pretende que paguemos todos con más desigualdad. Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible», sostiene.

El jefe de la oposición recalca que «España es una nación solidaria, de ciudadanos libres e iguales» y que, por eso, «más que nunca» están «con los catalanes engañados, arrinconados y utilizados por la ambición egoísta de Sánchez y la connivencia del PSOE-PSC». Y se dirige a los dirigentes socialistas críticos con este preacuerdo, como Emiliano García-Page y Javier Lámban, y «a lo que quede del PSOE, si es que hay algo», apostilla, para advertirles de que «lamentarse ya no es suficiente» «O se está en la defensa de la igualdad de todos los españoles o se está con Sánchez», sentencia.