Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido no declarar ante el juez en su comparecencia como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a varias adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés. Fuentes jurídicas han informado a EFE de que Gómez se ha acogido a su derecho a guardar silencio en calidad de investigada ante el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Más tarde su abogado, Antonio Camacho, ha precisado que Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga «no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones», sino porque su letrado así se lo ha recomendado porque «la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías». Así lo ha explicado el propio letrado a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, después de que la mujer del presidente saliera de la sala de vistas del Juzgado de Instrucción número 41, en el que ha permanecido unos diez minutos.

Es la segunda vez que la mujer del presidente del Gobierno acude al juzgado. En la primera, el pasado 5 de julio, el juez acordó posponer hasta este viernes su comparecencia tras alegar la defensa de Gómez que no conocía los extremos de la querella que presentó contra ella la asociación ultracatólica Hazte Oír, y que se une a la denuncia que ya formuló el pseudosindicato ultra Manos Limpias, que dio pie a esta causa.

Gómez ha llegado este viernes más de media hora antes de las 10.00 horas a los juzgados para comparecer ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias, dos semanas después de que su comparecencia se suspendiera y tras la versión del testigo clave, que afirmó haberse reunido con ella y con Pedro Sánchez en La Moncloa. En los juzgados de plaza Castilla se ha instalado un fuerte dispositivo policial para la ocasión. Su acceso se ha realizado nuevamente a través del garaje. Algunos manifestantes congregados esperaban la llegada de la esposa de Sánchez con pancartas y banderas en los alrededores de la sede judicial.

Tras Begoña Gómez comparecen este viernes como testigos el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello, y su predecesor, Juan Carlos Doadrio, para aclarar extremos sobre la cátedra que codirigía Gómez en el centro, unas citaciones que su defensa ha impugnado al excederse del objeto de la causa. La mujer del presidente vuelve al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en una causa que cuenta con las acusaciones populares que ejercen Vox y las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.