El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al PP de falta de compromiso en la acogida de menores extranjeros y ha preguntado a la bancada popular «¿Por qué dicen 'sí' a los menores ucranianos y 'no' a los menores africanos?».

En su réplica a los grupos parlamentarios tras presentar un plan de regeneración democrática, Sánchez ha pedido al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, su apoyo a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades.

«La misma coherencia que les he pedido en calidad democrática, se la pido ahora con esta reforma», que «tiene la misma filosofía que el pacto migratorio europeo que votaron a favor en Bruselas y que se resume en la palabra solidaridad. Tengan el coraje de hacer lo correcto», ha enfatizado.

En caso contrario, ha dicho, el PP no solo estará traicionando a Canarias sino a Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla y a todas las comunidades «a las que la geografía pone en primera línea del drama migratorio». Por otro lado, ha asegurado que de los 373 traslados de menores extranjeros no acompañados que se comprometieron las comunidades en acoger en 2023 «a día de hoy solo son 63», de los cuales Galicia y Madrid «no tienen ni uno solo, cero».

«Por cierto, ha añadido, desde que comenzó la guerra de Ucrania España ha acogido a más 1.700 menores ucranianos y están en todas las comunidades. Señores del PP ¿porqué dicen 'sí' a los menores ucranianos y 'no' a los menores africanos?. Casi prefiero que no me contesten». Por último ha preguntado al PP si optará por un enfoque migratorio solidario o bien copiarle el enfoque a Vox y pedir la intervención de la Armada.