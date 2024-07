La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avisado de que el 56 % de los hogares que podrían recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo solicita y ha propuesto que la prestación, junto a otras como los subsidios por desempleo, el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), etc. se gestionen de manera más automática y que se actúe de oficio.

Estas han sido algunas de las conclusiones de la tercera Opinión del organismo sobre el IMV, que ha sido presentada este miércoles 10 de julio. Así, ha instado a acelerar la transformación hacia un modelo de gestión del conjunto de prestaciones no contributivas (IMV, CAPI, subsidios por desempleo...) más automático y que se actúe de oficio. En su opinión, el Real Decreto ley 2/2024 avanza en la dirección de esta propuesta.

Con él, se articula una pasarela automática cuando se agota el subsidio de desempleo hacia el IMV. Asimismo, ha sugerido que el IMV articule una reforma que permita la verificación de los requisitos económicos para el acceso y revisiones de la prestación utilizando datos más vinculados al presente (por ejemplo, las cotizaciones sociales) y con ello disminuir la frecuencia e importes de las revisiones y reembolsos y captar mejor situaciones de pobreza sobrevenida.

En este marco, la AIReF ha identificado varios «márgenes de mejora» del IMV. Así, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, ha apuntado al elevado 'non take up' de la prestación, que en 2023 se situó en el 56 %, cifra similar a las de las dos opiniones anteriores. Esta es la tasa de hogares que podrían pedir el IMV y no lo ha hecho. Asimismo, Herrero también ha incluido entre los «márgenes de mejora» de la prestación la revisión de importes que se hace a los beneficiarios. En este marco, destaca que el 65% de los hogares que recibieron el IMV en 2023 vieron su prestación revisada, el 25 % a la baja en las siguientes nóminas y el 33 % al alza.

A su vez, el 7 % de hogares cursó baja y se les solicitó el reembolso del importe de la ayuda, que en mediana se situó en 3.000 euros. Por último, la presidenta de la AIReF ha hablado sobre los problemas para hacer frente a situaciones de pobreza sobrevenida y sobre la aplicación subsidiaria del reconocimiento del IMV de acuerdo con los ingresos del año en curso. En este sentido, el director de la División de Evaluación del Gasto Público, Jose María Casado, ha explicado que si bien existe un mecanismo extraordinario por el cual se puede pedir que se tenga en cuenta la renta del año actual a la hora de solicitar el IMV, la cuantía de la prestación se basa en la renta del año anterior.