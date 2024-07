La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha afirmado que le gustaría volver a Cataluña de cara a este sábado por la mañana para participar en la asamblea de mujeres del partido republicano, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya archivado este lunes la causa de 'Tsunami Democràtic'. Lo ha dicho en una entrevista de este martes en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha advertido de que «también hace falta ver las reacciones» de las acusaciones particulares que han ido apareciendo en la causa, textualmente, sobre todo estos últimos meses.

Ha dicho que lo primero que hará al volver a Cataluña será pasar por Vic (Barcelona) para visitar a sus padres, y después tratará de asistir a la asamblea de mujeres de ERC «si todo concuerda, si todo es posible hacerlo». Respecto a si prevé mantener su residencia en Ginebra (Suiza), ha apuntado que estos próximos días tomará «muchas decisiones» para ver como se organiza, si bien cree que no las puede tomar ni hoy, ni mañana ni pasado mañana, en sus palabras. «Las tendremos que tomar los tres de casa, porque aquí hay muchas cosas que cuentan, ¿No?», ha sostenido Rovira, refiriéndose a su pareja y a su hija, y también ha asegurado que está emocionada, ya que es un momento muy especial para ella.

Al preguntársele por las negociaciones de ERC con el PSC para investir al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que las negociaciones van bien y que, de momento, no han encontrado ningún obstáculo y se han «ido escuchando las dos partes». Asimismo, ha reiterado que esta semana es «clave» para ERC de cara a obtener el compromiso de los socialistas para que acaben de cumplir los acuerdos que tienen pendientes, ya que en el partido republicano hay unanimidad en que no darán ningún paso sin él, textualmente. También ha dicho que ella es optimista sobre llegar a un acuerdo con el PSC el cual incluya la reforma fiscal de Catalunya, y ha remarcado que ERC no negocia solo para hacer presidente a Illa, sino que lo hace por Catalunya.

Sobre su posible continuidad en la dirección del partido, la secretaria general republicana ha rechazado seguir en el puesto tras el congreso convocado para el próximo 30 de noviembre: «No lo haré porque creo que, para mí, y lo he explicado muchas veces, es el fin de una etapa». Ha relatado que de lo que tiene ganas de «ayudar a una nueva generación de liderazgos, que tenga ganas, por ejemplo, de estar en el puesto de la secretaria general», si bien ha matizado que estará en esta segunda línea durante un tiempo, no más.

«Creo que generar dependencias no es bueno, pero sí de dejar el aprendizaje que yo he tenido, para que nadie tenga que empezar de cero, sino que estos aprendizajes puedan ir generando un poso», ha sostenido Rovira. Preguntada por ello, también ha descartado encabezar una futura candidatura de ERC, y ha insistido en que su objetivo es «pasar el relevo» y aportar lo que ha aprendido, pero desde otra línea.