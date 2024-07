El Grupo Parlamentario Vox ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Interior del Congreso para evitar la distribución de menores migrantes no acompañados entre los territorios, que el Gobierno abordará este miércoles 10 de julio con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Entre otros puntos, el texto del partido de Santiago Abascal incluye impulsar un plan de repatriación de los menores no acompañados que ingresan de forma irregular en nuestro país.

«Todos los partidos, a excepción de Vox, creen que la solución al problema pasa y consiste en repartirlos por el resto de regiones y si te opones a esto pues resulta que eres un insolidario o que eres un xenófobo», ha afirmado la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, en rueda de prensa en la Cámara Baja. Para la diputada lo que se va a conseguir con este reparto de los menores que están llegando a Canarias «va a ser mandar un mensaje a las mafias» de que «pueden seguir» trayendo personas a las costas españolas «porque el Partido Popular y PSOE se encargarán de repartirlos entre unos barrios que quedan muy lejos de las casas del señor Pedro Sánchez y del señor Alberto Núñez Feijóo». Millán ha recordado que Vox ha firmado «varios pactos de gobierno con el Partido Popular en diversas regiones» que «dejaban por escrito la necesidad y el compromiso de luchar contra la inmigración ilegal y salvaguardar la seguridad de los españoles». «Y eso es lo que estamos haciendo. Quien tiene que aclararse aquí es el Partido Popular», ha declarado, para después añadir que «los pactos están para cumplirlos». Asimismo, la parlamentaria considera que «solidaridad» con estos menores «sería procurar la reagrupación familiar», «con sus padres en sus lugares de origen». «Lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer valer nuestras leyes, hacer valer nuestras fronteras y hacer valer los acuerdos internacionales», ha manifestado, al tiempo que ha añadido que «tiene que plantarse frente a Marruecos y exigirle el cumplimiento de esos acuerdos». En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox exige al Ejecutivo que acometa «las medidas oportunas para que se revoque la propuesta» de reparto de menores extranjeros no acompañados promovida en el marco de la Conferencia Sectorial. Asimismo, pide impulsar «medidas alternativas que prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen». Por otro lado, defiende tramitar «de forma preferente y urgente la inmediata expulsión» de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente, así como de aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida; y «acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa». «Trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación» ni recibir ningún tipo de ayuda pública; y suprimir «toda ayuda y beneficio social» a los inmigrantes ilegales que han entrado en el país «vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen» son otras de las medidas que proponen los de Santiago Abascal. Igualmente, VOX reclama medidas para el cierre de los centros de menores migrantes solos; suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios y «no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales en distintas regiones de España».