La Fundación Ibn Battuta, que asiste a la comunidad árabe en Europa, ha presentado una denuncia contra la alcaldesa de Ripoll (Girona) y presidenta del partido de extrema derecha Aliança Catalana, Silvia Orriols, por delitos de odio y por negar el empadronamiento a personas migrantes de origen islámico. El presidente de la institución, que cuenta con sedes en Madrid y en Barcelona, Mohammed Chaib Akhdim, ha confirmado este miércoles la presentación de la demanda ante la Fiscalía de delitos de odio contra Orriols por delitos tipificados en el artículo 510.1.3 del Código Penal.

«Hace meses que la alcaldesa impide el empadronamiento e insulta públicamente a los ciudadanos de origen árabe que viven en Ripoll, incluso a aquellas personas que no son migrantes y que nacieron en Cataluña », ha asegurado el presidente de la entidad. La denuncia cuenta con 120 páginas «muy bien fundamentadas y redactadas por los servicios jurídicos de la fundación», ha explicado Chaib Akhdim, y fue presentada este martes ante la Fiscalía de delitos de odio, con la representación legal de la abogada especialista en la materia de origen marroquí, Rhimou El Majdoub.

«La impunidad en delitos de odio no existe. Si una alcaldesa cree que puede decir lo que quiera sobre las personas migrantes o sobre los ciudadanos de su municipio, nosotros no lo permitiremos y defenderemos a los afectados», ha asegurado el presidente de Ibn Battuta. Chaib Akhdim ha rechazado responder con violencia al racismo: «Creemos en el estado de derecho y en una convivencia democrática, seguiremos por esta línea porque violencia contra violencia no es la solución». El Gobierno asistirá a las personas a quienes les nieguen el padrón en Ripoll.

La confirmación de la denuncia presentada contra Silvia Orriols ha tenido lugar en el transcurso de la jornada «Migraciones y vulnerabilidad social: políticas para una ciudadanía inclusiva», organizada conjuntamente por el Instituto Europeo del Mediterráneo y la Fundación Ibn Battuta en el Museo de Historia de Barcelona.

En esta jornada se ha abordado el crecimiento del racismo y los mensajes de odio en Cataluña y en Europa, de la mano del crecimiento de formaciones políticas de extrema derecha como Aliança Catalana. En este marco, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carles Prieto Gómez, ha anunciado que el Ejecutivo asistirá a todas las personas que sufran inconvenientes para acceder al padrón en el Ayuntamiento de Ripoll y ha solicitado a los damnificados que denuncien formalmente este tipo de situaciones para poder brindarles acompañamiento.

En enero de este 2024, se conocieron diversas denuncias de personas migrantes a quienes negaron el empadronamiento en este municipio de la provincia de Girona, gobernado desde 2023 por Aliança Catalana.