Inmaculada Torres, abogada de la familia de Marta del Castillo, ha anunciado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de Sevilla de absolver de falso testimonio a Francisco Javier García, el Cuco, y a su madre, un fallo que deja «muy decepcionados» a los padres de la joven asesinada en enero de 2009.

«Hay margen para la casación y me parece que esta sentencia de la Sección Primera traslada un mensaje a la sociedad muy peligroso: que se puede mentir en un acto judicial sin temor a ningún tipo de consecuencia sobre lo que se dice», ha indicado a EFE la letrada. Después de que el tribunal sevillano haya revocado la condena a dos años de prisión al Cuco y su madre, al entender respecto a él que la figura de testigo-coimputado no está «regulada» legalmente y que ella no mintió en cuestiones «trascendentales» durante el juicio por el asesinato de Marta del Castillo, Torres ha considerado que sí existe jurisprudencia por parte del Supremo respecto a este tipo de comparecientes cuando ya cuentan con sentencias en firme.

«Su testimonio no le podía perjudicar en nada porque ya había sido condenado y había cumplido la medida del Juzgado de Menores», ha dicho la abogada, quien ha recordado que lo planteado ahora por la Sección Primera ya fue expuesto a las partes por la Sección Séptima, encargada de juzgar a los mayores de edad procesados por la muerte de Marta del Castillo.

En este sentido, la Sección Séptima ya planteó que el Cuco tenía la obligación de declarar como testigo, según ha recordado Torres, quien no comprende que ahora la Sección Primera de la Audiencia sevillana mantenga a su vez que la declaración de su madre no fue «trascendente», a pesar de que las horas de la desaparición de Marta a las que hizo referencia sí fueron cruciales en la causa. Torres cree, por tanto, que hay «margen» para que el Tribunal Supremo pueda admitir el recurso de casación que preparará en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia absolutoria. Antonio del Castillo, padre de la joven asesinada hace 15 años, ha convocado una rueda de prensa para este viernes tras conocer la absolución a Francisco Javier García, el Cuco, y a su madre.