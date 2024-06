El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez a las 10:00 horas del viernes 5 de julio en el marco de las diligencias previas 1146/2024, centradas en una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que ella codirigía.

El empresario, presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, está citado en calidad de testigo este viernes 7 de junio, si bien su declaración está pendiente de un informe médico tras alegar problemas de salud. El juez ha accedido a la petición del abogado de Gómez de retrasar las citaciones previstas para este jueves 6 de junio de varios altos cargos de Red.es, ente público que adjudicó varios contratos al grupo de Barrabés en 2021.

El letrado, al que la citación le coincidía con el juicio a Imanol Arias y Ana Duato por fraude fiscal, pidió el aplazamiento, de modo que el juez ha fijado las declaraciones el domingo 16 de junio. Además, el magistrado ha acordado abrir una pieza separada secreta para determinar si entre los contratos investigados hay alguno que hubiese sido suscrito con fondos europeos y la causa fuese por tanto competencia de la Fiscalía Europea.

La apertura de esa segunda pieza separada declarada secreta -en otra se investiga la filtración de un informe de la UCO- obedece a una reclamación de la Fiscalía Europea relativa a algunos de los contratos investigados. En un decreto del 26 de abril, el organismo pidió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase «en la mayor brevedad posible» de «los hechos y delitos» que se siguen en este procedimiento en la «que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley».

En una providencia, el juez dio cuenta al organismo europeo de que en la causa constan «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley» y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Remitió a la Fiscalía Europea copia de la información requerida pero no entró a valorar la competencia, ni tampoco si esos expedientes afectan a fondos europeos. Ahora el juez ha abierto una pieza separada para determinar si efectivamente esos contratos se sufragaron con fondos europeos, lo que determinaría que la Fiscalía Europea sería la competente para investigarlos bajo la supervisión de un juez de garantías.

En el marco de la investigación de los contratos denunciados por Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe los expedientes de contratación de varios organismos del Gobierno y también del Ayuntamiento de Madrid otorgados a empresas de Barrabés. Las pesquisas se centran en los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid adjudicaron a la mercantil Innova Next, y que ascienden a 10 millones de euros. El juez investiga si estas adjudicaciones pudieron verse influenciadas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que otorgó esos contratos.