La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado con que «la ministra sindicalista» -en referencia a la titular de Sanidad, Mónica García- se «manifieste contra ella misma» el pasado domingo en una marcha por la Sanidad Pública tras «haber privatizado el Hospital Militar de Chamberí para Dárselo a Quirón».

«Resulta que sale este fin de semana la ministra sindicalista, ahora candidata, manifestándose contra sí misma el domingo, con un muñeco en brazos, que se supone que soy yo, es algo un tanto inquietante, para protestar contra las medidas de su propio gobierno. Contra ella misma», ha planteado Ayuso en la sesión de control del Pleno de la Asamblea este jueves en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Según la información publicada por el 'elDiario', la Fundación Jiménez Díaz, que ya gestiona un hospital cercano, pagará 180 millones de euros por su explotación. Asimismo, se ha referido a la candidatura de García al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud anunciada por ella misma esta semana, asegurando que lo que busca es «un carguito» «¿Sabe lo más interesante que tiene que conocer la OMS? Que cuando alertó, desde diciembre de 2019, que venía una pandemia, la ministra sindicalista candidata llamaba a las manifestaciones por todo Madrid en marzo, hasta que la Comunidad de Madrid tomó decisiones y puso pie en pared para que esto parara», ha indicado la presidenta autonómica.

Ha proseguido afirmando que sería «muy interesante» que conociera la OMS que la «ministra sindicalista candidata boicoteaba y llamaba al boicot» al Hospital Enfermera Isabel Zendal «con pacientes dentro durante una pandemia». «Son una maravilla», ha remarcado Ayuso. Díaz Ayuso ha acusado a Más Madrid de «blanquear el negocio de las drogas, arruinar familias, crear pobreza, llamar 'putos pijos' a los jóvenes que les gusta lo suyo, hacer listas de periodistas desde la inmunidad parlamentaria y fomentar la okupación».

Por su parte, Bergerot ha vuelto a insistir a Ayuso que censure las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, el pasado fin de semana en el acto 'Viva 24' de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han derivado en una crisis internacional. «Usted y Milei tienen varias cosas en común. Comparten la misma indiferencia hacia las víctimas del genocidio de Netanyahu y la misma admiración hacia su gobierno criminal», ha espetado Bergerot quien ha acusado al Ejecutivo regional de «romper la convivencia» con las residencias o recortes en Educación.

En concreto, la presidenta Ayuso, ha sostenido este jueves que es el PSOE el que no ha «respetado» al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha apuntado a que «le han difamado y no han respetado la democracia». En el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso ha sacado esta cuestión para afear a los socialistas que no respeten «la voluntad del pueblo de Argentina» que ha elegido a su presidente «libremente en las urnas», a las que considera que ellos tienen «urticaria». Ayuso ha sostenido que han promovido «el clientelismo, la inseguridad, la impunidad, el asalto a las instituciones y al Poder Judicial». Y es que considera que «atacan tanto» al presidente argentino porque «pretenden» llevar a España a la «deriva peronista» que «han llevado a Argentina».