La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recomendado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «rebaje dos marchas» porque igual que él no tiene mayoría en Madrid, tampoco la tiene Salvador Illa en el Parlament para ser investido presidente de la Generalitat. Nogueras ha continuado en la sesión de control al Gobierno con los argumentos que ya había expuesto a Sánchez durante el debate de más de seis horas que ha protagonizado en el Pleno de la Cámara. En su segundo turno de palabra de ese debate, ha avisado al jefe del Ejecutivo de que «no intente tentar a la suerte» con su formación porque «no le va a funcionar».

La portavoz independentista ha recriminado a Sánchez que ahora intente hacer creer que quiere «una regeneración democrática» cuando, a su juicio, lleva «40 años luchando» contra la «legítima mayoría social» independentista de Cataluña y comparte con la derecha el objetivo de «acabar» con el independentismo, el movimiento, en su opinión, «más valiente» y el único que ha demostrado que puede «acabar» la «porquería» que cree que impera en España.

EL INDEPENDENTISMO ES MAYORITARIO

Y es que, según su relato, tras intentar «manipular a la opinión pública» durante la campaña catalana y no haber impulsado ningún cambio para acabar con una «máquina del fango» de la que se ha beneficiado, los socialistas han acabado por no respetar «lo que vota la ciudadanía de Cataluña». «Su único objetivo es que la mayoría independentista no sume y que Cataluña se escriba con la 'ñ' española», ha dicho, incidiendo en que «el independentismo sigue siendo la ideología mayoritaria en Cataluña» y en que el PSC sólo tiene 42 de los de 135 escaños del Parlament.

Además, ha preguntado a Sánchez con quién ha pactado para poder afirmar que Salvador Illa será investido presidente de la Generalitat. «Lo dice porque están acostumbrados a decidir desde Madrid lo que sucede en Cataluña», se ha lamentado tanto en el debate como en su posterior pregunta a Sánchez en la sesión de control.

ALGO NO ME CUADRA

También le ha reprochado que culpe al PP de girar la manivela de la «máquina del fango» en su contra a la vez que Illa dice «sin sonrojarse» que «ya le va bien» que los 'populares' le pongan «la alfombra roja» para gobernar. «Hay algo que no me cuadra», ha deslizado.

Sánchez ha exigido respeto para Illa incidiendo en que no es el «delegado del PSOE» en Cataluña como ha apuntado Nogueras, sino el líder del partido más votado el pasado 12 de mayo y ha recalcado a su interlocutora que el próximo gobierno catalán se decidirá en el Parlament, no en el Congreso. Eso sí, ha admitido que los grupos parlamentarios catalanes tiene que dialogar porque el mandato salido de las urnas es que se pongan de acuerdo" y refuercen los servicios públicos una tarea que Illa es el mejor para liderar.

«Siempre han decidido desde Madrid lo que pasa en Cataluña y ahora nos quieren vender que decidimos en Cataluña», se ha quejado la portavoz de Junts, antes de aconsejar a Sánchez que «rebaje dos marchas». «Las cosas no tienen que ser como ustedes quieren, sino como la gente vote, y eso tendría que valer para todas las votaciones pero, desafortunadamente, en España, si eres catalán, no vale», ha concluido.