La portavoz del PSC, Núria Parlon, ha afirmado que el PSC no apoyará la investidura del candidato de Junts+, Carles Puigdemont, aunque les «amenace con bloquear la gobernabilidad en España». Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSC, en la que ha instado a Puigdemont a «aceptar el principio de realidad» respecto a la victoria en votos y escaños que han obtenido los socialistas en las elecciones de este domingo.

Parlon ha afirmado que «querer condicionar el Govern de Cataluña amenazando o bloqueando la posibilidad de un Gobierno estable y transformador como está siendo el Gobierno de España» no deja a Puigdemont, a su juicio, en muy buen lugar. «No puede condicionar el elegir al president de Cataluña a la posibilidad de hacer caer al Gobierno de España. Creo que eso no es muy acertado por su parte», ha sostenido. Asimismo, ha señalado que la ciudadanía ha hablado claro a través de los resultados y ha apuntado que el independentismo «no tiene una mayoría legítima como para reclamar» un Govern de Carles Puigdemont.

Parlon ha asegurado que le toca a los socialistas liderar el futuro de Cataluña «hablando con el conjunto de fuerzas políticas a excepción de aquellas que fomentan los discursos de odio», en referencia a Vox y Aliança Catalana. En este sentido, ha anunciado que el PSC ha constituido este lunes una comisión negociadora encabezada por la viceprimera secretaria del PSC y directora de campaña, Lluïsa Moret; el responsable de Organización y Acción electoral, José Luís Gimeno; el secretario de Política Municipal, Joaquín Fernández; la dos por Barcelona, Alícia Romero; el cinco, Ferran Pedret, y el secretario de Programas del PSC, Javier Villamayor, para iniciar las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas.

Núria Parlon, PSC: «La lectura que en traiem és que la ciutadania vol iniciar una nova etapa a Catalunya. Ens toca iniciar un diàleg amb les altres formacions» #TotEsMou3Cat pic.twitter.com/3zXlHkn31b — 3Cat (@som3cat) May 13, 2024

La portavoz ha avanzado que Illa ya ha hablado con parte de los candidatos entre el domingo por la noche y este lunes por la mañana; lo ha hecho con Pere Aragonès (ERC) y con Jéssica Albiach (Comuns), y, preguntada por un tripartito, ha afirmado: «Nos gustaría podernos entender con las fuerzas progresistas». «Estamos abiertos a llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas en primera instancia, pero tampoco cerramos la puerta a hablar con Junts+ para garantizar la gobernabilidad de Cataluña», ha añadido. En cuanto al PP, Parlon ha afirmado que hablarán con el partido de Alejandro Fernández para cuestiones vinculadas a la configuración de la Mesa del Parlament: «Evidentemente, no nos planteamos pactos de Govern con el PP».

A quien sí ha cerrado la puerta para alcanzar pactos es a Vox, y ha reiterado que Illa dijo que no pactaría «con aquellas formaciones que fomenten el odio». No obstante, preguntada por el cordón sanitario firmado por PSC, ERC, Junts, CUP y Comuns contra Vox y Aliança Catalana y respecto a una posible abstención de Vox en la investidura de Illa, Parlon ha apuntado que los socialistas no pueden «evitar lo que vote Vox». «Lo que no podemos hacer es atarles las manos a las opciones políticas que hay representadas en el Parlament para que voten lo que quieran. Esto supongo que lo entiende todo el mundo», ha zanjado.