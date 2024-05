Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley para tratar por tercera vez de acabar con la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, con un texto que recupera los acuerdos de la pasada legislatura que, sin embargo, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que fracasó hace un año.

El portavoz de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago, que ha dado cuenta de esta iniciativa en rueda de prensa en el Congreso, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas progresistas que "construyeron" el pasado año un acuerdo en torno al 95 % del texto, con modificaciones en 36 de los 54 artículos, para derogar "de facto" la ley vigente desde 2015.

De este modo, el dictamen de la ponencia aprobada por PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts es el punto de partida de la iniciativa presentada por Sumar, una base "muy sólida", ha dicho Santiago, que recoge el trabajo colectivo realizado en la anterior legislatura durante más de un año. Sumar ve urgente la derogación ante los ataques a la democracia

A su juicio, ese texto puede facilitar que se derogue la norma actual "lo más pronto posible", una urgencia que ha considerado necesaria ante los constantes ataques de la derecha y la ultraderecha a la democracia.

Ese gran acuerdo del dictamen con el que concluyeron los trabajos de reforma, sin embargo, no fue suficiente ya que el texto fue rechazado en la Comisión de Interior en marzo pasado. En él no llegaron a incluirse cambios en los cuatro puntos en los que los grupos prorreforma más diferencias tenían: faltas de respeto a la autoridad; desobediencia y resistencia; devoluciones en caliente y, especialmente, el uso del material antidisturbios.

ERC y EH Bildu, cuyos votos eran necesarios para que el dictamen superara la comisión y llegara a su punto final en el pleno, votaron en contra junto con PP, Vox, Ciudadanos y UPN, por lo que la reforma fracasó. Al margen los cuatro escollos que impidieron la reforma en 2023 Enrique Santiago ha eludido pronunciarse sobre propuestas concretas sobre estos cuatro puntos discrepantes.

"Eran cuestiones importantes pero no eran las más importantes", ha apuntado antes de dejar claro que los acuerdos alcanzados ya suponen un "cambio radical" en el modelo del PP. Con todo, ha pedido prudencia y ha mostrado la disposición de Sumar para configurar un "gran espacio de acuerdo para sacar adelante los pocos extremos que permitan enterrar la ley mordaza".

"No es posible que teniendo un acuerdo tan cerca, nueve meses después del inicio de la legislatura no se haya incorporado a la agenda parlamentaria", ha lamentado el portavoz adjunto de Sumar, que ha enumerado algunos de los cambios que ya estaban pactados por la mayoría. Entre otros, Santiago ha destacado que el dictamen reconocía la seguridad ciudadana como garantía para ejercer los derechos fundamentales y no como restricción; se incluía el derecho de manifestación espontánea; se reducían las cuantías de las sanciones en sus tramos máximos; se incorporaba al criterio sancionador la capacidad económica del infractor o las sanciones reparadoras.

También entre las modificaciones pactadas hace un año por la mayoría, y que Sumar recupera en su proposición de ley, se incluye la eliminación de las sanciones al top manta y se reducen las de tenencia de cannabis.

Al primer paso dado con el registro de este iniciativa de Sumar le seguirá el inicio de su tramitación con la toma en consideración en el pleno del Congreso que, según fuentes parlamentarias, previsiblemente será tras el verano, cuando se inicie en septiembre el nuevo periodo de sesiones.