El excomisario José Manuel Villarejo ha señalado este jueves en su declaración como testigo en el juicio por el caso Erial al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al ex director general de la Policía Juan Cotino y al CNI de liderar una cacería policial contra Eduardo Zaplana por temor a que pudiese disputar el liderazgo político del PP.

Villarejo ha sido el primero de los testigos citados por la defensa del expresident de la Generalitat y exministro con el PP y ha respondido únicamente a las defensas, puesto que el fiscal ha optado por no formularle ninguna pregunta. Según ha asegurado, las actuaciones policiales orientadas a desacreditar a Zaplana empezaron en 2010 o 2011 por razones que ha asegurado desconocer. «Yo no quise participar, y en 2016 en un encuentro con el coronel jefe de la UCO le dije que era un error utilizar malas artes», ha declarado.

Esas «malas artes» a las que se ha referido Villarejo consistieron en «acelerar» la investigación con Zaplana «sembrando» pruebas contra él, según ha asegurado que le confesó el coronel jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí. «Formalmente, el interés contra Zaplana era de Inteligencia -ha continuado-. Sorprendentemente había más interés en su partido que en el PSOE. Yo a Juan Cotino le dije que los temas serios había que usarlos contra terroristas e independentistas, no contra una persona que moleste».

«El interés de Cotino contra Zaplana no era propio, él hacía lo que le pedía Rajoy. Pensaba que en un futuro podría disputarle el liderazgo. Yo no llegué a entender nunca esa obsesión en buscarle implicaciones a Zaplana. Yo le decía a Cotino que le dejasen en paz, que ya estaba retirado», ha agregado. Villarejo ha insinuado que la UDEF (de la Policía Nacional) «ya sabía que (Fernando) Belhot -el abogado uruguayo que supuestamente actuó de testaferro de Zaplana y que ha colaborado con la Justicia española- era un testaferro, pero con su mero testimonio y sin pruebas fehacientes no se judicializó la operación».

Preguntado por el motivo por el cual la UCO hizo lo contrario, el excomisario ha señalado: «En ocasiones, determinados jefes toman decisiones que empobrecen la labor que desarrollan. Desconozco las razones de esa dinámica, nunca me lo explicó Corbí, más allá de las presiones que recibía por parte del CNI». Sobre el ciudadano sirio que, según el sumario, halló la documentación que ha dado origen al caso Erial, ha afirmado que le conoció «como confidente del CNI» y, tras alabar su labor como colaborador policial, ha agregado: «Sé lo que me dijo Corbí, que no hubo más remedio que acelerar el tema y sembrar cosas».

A la salida del juzgado, Villarejo ha sido incluso más concreto y extenso y ha asegurado que Cotino, con el que tenía «muy buenas relaciones», le dijo que Rajoy «estaba obsesionado con él (Zaplana) porque pensaba que podía, digamos, boicotearle el liderazgo». Ha calificado a Rajoy como una persona «timorata y miedosa», que quería ser «el líder auténtico», y ha afirmado que cada vez que alguien se le ponía en contra le utilizaba para medidas técnicas pero él se negó «siempre».

Preguntado sobre el presunto espionaje al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el excomisario ha señalado que va a ser citado -por la Audiencia Nacional- «en cualquier momento» y estará «encantado» de responder a las preguntas del juez. «En el momento que me citen, con mucho gusto diré por qué razón desde el 2014 hay una serie de notas sobre la familia política del señor presidente», ha aseverado ante los medios. «Prefiero, cuando me citen, explicar por qué no hubo ningún proceso, únicamente una alerta que yo dije de cierta catadura moral de cierto personaje», ha añadido Villarejo.