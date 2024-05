Teresa y Benito Rabal, hijos de Francisco Rabal y Asunción Balaguer, entregarán en el Ayuntamiento de Alpedrete un total de 5.788 firmas contra la decisión del Consistorio de retirar el nombre del matrimonio del callejero y la Casa de la Cultura del municipio. Ambos han tachado este miércoles de «injustificable» la decisión del Equipo de Gobierno de cambiar el nombre de la plaza Francisco Rabal y la Casa de la Cultura Asunción Balaguer, y han señalado este hecho como un «ataque a todo el mundo de la cultura».

En una rueda de prensa celebrada este miércoles en las instalaciones de la Fundación de AISGE -la entidad gestora de derechos de artistas e intérpretes- en Madrid, los hijos de Francisco Rabal y Asunción Balaguer han rechazado la propuesta del alcalde, el 'popular' Juan Rodríguez Fernández-Alfaro, de poner el nombre de sus padres al Salón de Actos del Ayuntamiento tras retirar el nombre de la plaza y la Casa de la Cultura.

Durante el encuentro, los hermanos Rabal Balaguer han pedido una rectificación al Consistorio, al tiempo que han señalado «no entender» los motivos de sacar los nombres de sus padres del callejero de la localidad. «Cuando mi padre murió en Burdeos, Rajoy y Aznar fletaron un avión para poder traerlo de vuelta. ¿Cómo se explica que el PP quite ahora los nombres?», ha preguntado Teresa Rabal.

«Nuestros padres generaban un gran consenso. Es muy emocionante ver el apoyo que estamos recibiendo. También nos consta que hay mucha gente del PP que está en contra de esta decisión», ha expresado, por su parte, Benito Rabal. Por otro lado, han desmentido que hayan «amenazado» al regidor, aunque sí han tachado a Fernández-Alfaro de «mentiroso compulsivo». «Le dije (al alcalde) que era un mentiroso compulsivo porque cuando me reuní con él no me dio ninguna explicación, me dijo que era un proyecto que no estaba cerrado pero, cuando pasé por la plaza, las placas ya no estaban» ha aseverado Teresa Rabal.

A la rueda de prensa han asistido distintos representantes de los grupos municipales de la oposición, Más Madrid, PSOE y UNPA, entre otros. El secretario general y portavoz del PSOE de Alpedrete, Emilio Venayas ha tachado la decisión de «improvisada», puesto que en la programación de las fiestas «todavía aparece el nombre de Francisco Rabal». Por su parte, Paco Miranda (Más Madrid) ha indicado que los partidos de la oposición intentarán revocar la medida y ha anunciado la convocatoria de un pleno extraordinario para intentar tumbar los cambios de nombre tanto en la plaza como en la Casa de la Cultura. Finalmente, Teresa y Benito Rabal han expresado su «gratitud» por el apoyo recibido y han anunciado el inicio de concentraciones para expresar el rechazo de la sociedad y del mundo de la cultura.