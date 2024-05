El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que las incidencias que se registran cada año en el Metro de Madrid multiplican por 10 las que se producen en la red de Cercanías de Renfe en esta misma región.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha pedido perdón a los usuarios por la avería sufrida este pasado lunes en los Cercanías de Madrid, Puente también ha asegurado que la puntualidad de Renfe es la más alta de la Unión Europea, en concreto del 86 %, frente al 50 % de Alemania.

Respecto a Madrid, ha cifrado en 700 las incidencias acumuladas el año pasado en la red de Cercanías de la región -gestionada por el Gobierno-, frente a las 7.000 registradas en el Metro -gestionado por la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso-. «Ayer se produjo una incidencia importante en el metro de Madrid (un hombre falleció tras ser arrollado por un tren). Yo no vi a nadie, no escuchaba a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña. Pero sí se preguntaban dónde estaba el ministro de Transportes», ha señalado Puente.

El ministro ha seguido argumentando que los trenes del Metro «se están deteriorando y no se están conservando adecuadamente», señalando que en 2003 un 95 % de los trenes estaban disponibles a todas las horas del día y ahora esta cifra ha bajado al 90 %. Sin embargo, ha defendido que su Gobierno ha acometido la primera compra de material rodante desde 2008, que supondrá renovar la flota de Cercanías de Madrid y de Cataluña a partir del próximo año.

#EnDirecto | Puente explica lo ocurrido en el Cercanías de Madrid y afirma que se produjo "un efecto de bola de nieve en el que los pasajeros se bajaron obligando a detener todas las entradas a Atocha": "Una recomendación: no bajen del tren a menos que el maquinista lo pida" pic.twitter.com/O9v0bTFBj8 — Europa Press (@europapress) May 7, 2024

«Yo pido disculpas a los usuarios. Nada me produce mayor desazón que las imágenes que he podido ver en el día de ayer, porque creo en el transporte público, creo en la importancia que tiene, creo que es precisamente un vector de corrección de las desigualdades y lo utilizan las personas para ir a trabajar y estamos obligados a proporcionar un transporte público de calidad, un transporte público eficiente», ha añadido.

En cuanto al incidente en los Cercanías, Puente ha explicado que, tras una avería en la infraestructura y la detención de trenes, los usuarios se empezaron a bajar de los mismos y a andar por las vías, lo que produjo una mayor afectación al tener que detenerse el resto de trenes por seguridad. «Una recomendación a hacer a los pasajeros de los trenes es que no bajen del tren a menos que el maquinista lo recomiende, lo autorice o lo pida, porque con eso lo único que se consigue es lo que sucedió ayer, que durante casi una hora no pudiese circular ningún tren», ha señalado.

Por otra parte, Puente ha asegurado que si hubiera sabido la repercusión que tuvieron sus palabras sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, no las habría dicho, al tiempo que ha dado por zanjado el asunto y ha apostado por cambiar «de tercio». «Dije lo que dije, en el contexto en el que lo dije», ha admitido, asegurando que si hubiera tenido «la mínima noción» de la «difusión y repercusión» que tuvieron sus palabras no las habría pronunciado.

El ministro ha recordado que sus palabras dando a entender que el presidente de Argentina consumía «sustancias», se produjeron en el marco de un acto en la Universidad de Salamanca ante una audiencia de 200 personas. «Dije lo que dije, no era consciente de la repercusión que iba a tener, si lo hubiera tenido no lo hubiera dicho», ha reiterado, admitiendo que quizá su «gran error» es no haber pensado que eso podría ocurrir e incidiendo en que no han trascendido la parte de su discurso en la que elogió la comunicación.