El exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos ha afirmado que no hizo seguimiento de ninguna compra de material sanitario durante la pandemia y ha incidido en que la gestión de todas las adquisiciones de material las hacía el subsesecretario Jesús Manuel Gómez García, actualmente en el cargo desde 2018.

Ábalos comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que ha afirmado que su entonces asesor Koldo García no formaba parte del equipo de seguimiento, y en la que ha dicho que «puedo confiar en la justicia, no por las virtudes que pueda tener, sino porque ya no tengo en quién confiar».

El exministro expulsado del grupo socialista ha recalcado, ante una gran expectación mediática, que se está realizando un juicio paralelo y que el «principio acusatorio se extiende como a uno le da la gana».

Ha señalado que confió en su subsecretario que era con quien despachaba y a quien le encargó la gestión de todos los contratos: «Fue quien derivó todas las contrataciones», ha dicho tras negar que tuviera conocimiento de las compras con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en la trama del caso Koldo. «Estaba satisfecho de toda esa gestión, porque permitió tener material, y a un precio sensiblemente inferior», ha recalcado el exministro tras aseverar que «aunque se flexibilizaron las contrataciones no se hicieron al margen de la ley».