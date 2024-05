Pedro Sánchez ante Marta Carazo y Xavier Fortes en los estudios de TVE. La entrevista ha comenzado un minuto después de las nueve y media de la noche; el presidente se mostraba tranquilo, aún manteniendo el semblante serio de los últimos días. Durante sus primeros minutos, Sánchez no ha dudado en mostrar su parte más íntima y emocional para luego adentrarse en los entresijos políticos que se desprenden de la decisión tomada la mañana de este lunes.

El presidente ha comenzado explicando lo que supone llevar diez años al frente de la secretaría general de su partido y los cinco presidiendo el gobierno, además de enfocar en las elecciones, la pandemia y las guerras en Ucrania y Oriente medio: «Son quince años sin parar. Durante este tiempo lo que hemos venido sufriendo yo y mi familia, al igual que otros profesionales y políticos, ha sido una campaña de difamación a mi persona y a mi entorno familiar». Por ello, Sánchez ha explicado que el pasado miércoles fue «la gota que colmó el vaso» por lo que sintió la necesidad de parar y reflexionar.

«Han sido cinco días que no olvidaré, en lo personal y en lo político»

Pedro Sánchez habla de cinco días inolvidables tanto en el ámbito político como en el personal, ya que «ha sido muy gratificante en el sentido de recibir apoyo, solidaridad y empatía, ver que hay mucha ciudadanía que también ha decidido decir basta y no seguir con la maquinaria del fango», ha explicado, mientras agradecía todas las muestras de apoyo recibidas.

Sobre la carta, el presidente ha explicado que fue una decisión personal y que la escribió a solas, ni siquiera consultándola con su mujer, detonante de la situación que llevó a Sánchez a la reflexión. «Begoña leyó la carta una vez la publiqué, ella fue la primera que me dijo que no dimitiera pero yo tenía que hacer esa reflexión personal», ha explicado.

#TDPedroSánchez | Pedro Sánchez: "Después de publicar la carta, mi mujer fue la primera que me dijo que no dimitiera".https://t.co/0HMXcEdopU pic.twitter.com/4VEOIQ2OzF — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 29, 2024

Dice el presidente que «indirectamente buscaba también la respuesta de la ciudadanía» y que ha visto clara la necesidad de regeneración democrática, un concepto que ha explicado y puntualizado ante los periodistas de TVE. «Las movilizaciones sociales han servido para abrir un debate necesario en todas las democracias contemporáneas ¿Qué hacer ante la mentira y la crispación? Es un debate necesario, estos cinco días los necesitaba yo y los necesitaba la propia ciudadanía».

«He estado callado demasiado tiempo»

Tratando de hacer autocrítica, el presidente ha lamentado no haber actuado antes en estas cuestiones y no prestar suficiente atención al daño que ocasionan los bulos en el sistema informativo actual. Fortes le ha recordado lo sucedido con Pablo Iglesias e Irene Montero y el presidente se ha reafirmado: «Sí, estuve callado demasiado tiempo». También ha querido explicar que si hubiera presentado un plan de regeneración democrática ya estudiado hubiera podido verse como una maniobra o estrategia «cuando no lo es», ha apostillado.