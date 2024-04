La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido este jueves contra el programa de televisión Masterchef por el trato que dio el presentador Jordi Cruz a una concursante que abandonó voluntariamente el programa por no «estar bien», y ha precisado que primar el bienestar emocional es valiente y no «egoísmo».

«No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos», ha escrito la titular de Sanidad en su cuenta «X».

Junto al post, la ministra ha subido el vídeo del momento en el que Tamara, una de las concursantes del programa, comunica su decisión de dejarlo porque hay momentos en los que se siente «más y menos cómoda con la situación y con la experiencia». «Tengo claro que muchos de mis compañeros se lo merecen mucho más que yo, y no me veo en la final, así que me voy, me despido», informó.

«Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo», argumentó la aspirante, que afirmó estar «constantemente nerviosa» por «la tensión, la presión...». Decisión que no gustó especialmente a uno de los presentadores, el cocinero Jordi Cruz, que le espetó: «Yo no te haría ninguna pregunta, solo te diría 'muy bien, ciao'. Le has quitado la oportunidad a gente», tras lo cual le pidió el delantal y, acercándose a ella, le muestra la «puerta» para que se marche.

Posteriormente, en la misma red social, la comisionada de Salud Mental, Belén Rodríguez, también ha reprendido al programa por su «violencia» con Tania, a la que ha agradecido su «valentía». «Mi admiración por la valentía de la concursante y mi agradecimiento porque haya roto con esa mentalidad que nos está dañando tanto y de la que tenemos que dejar de ser cómplices», señala en un hilo.

«Masterchef es un concurso (como tantos otros) que reproduce una mentalidad empresarial. La escena que vemos ocurre una y otra vez en las empresas, en las que se hace competir a los trabajadores entre ellos y contra sí mismos, y se pregunta ¿para beneficio de quién?». Una mentalidad que, censura, «se expande a través de herramientas de difusión como los concursos de televisión». «Permea en nuestra sociedad haciéndonos vivirla como un plató de Masterchef en el que si te echas atrás, si te cuidas, vas a ser expulsada violentamente», denuncia.

Belén González hace estas consideraciones tras recordar que, cuando tenía 12 años, se le quedó grabada una frase que los concursantes de otro programa, Operación Triunfo, repetían constantemente: «lo he dado todo, pero puedo dar más».

«Romper el relato del 'yo puedo con todo y con más' se paga caro. Porque es una fantasía que solo funciona si todos nos mantenemos en ella», afirma. Así, considera que «la violencia» contra Tania tiene que ver con desvelar la posibilidad de que «podemos comportarnos de otra manera: Parando, no respondiendo a las exigencias de los que mandan, desertando para conservarnos a nosotras mismas, dando un paso atrás». «Hay actitudes que desafían aquello que quieren que creamos que es natural, y que solo sirve a la productividad de otros», concluye.