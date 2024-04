El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha reivindicado su «capacidad de decirle no» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que su formación no ha venido, textualmente, a reflotar al PSOE. «Cataluña no puede ser el flotador del PSOE; no hemos venido a reflotar al PSOE», ha declarado en un acto con alcaldes catalanes en Amélie-les-Bains-Palalda (Francia).

Puigdemont ha remarcado que «nadie tiene esta capacidad de decir 'no» a Sánchez como la tiene Junts, en referencia a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «Ante un presupuesto español que no corrija el déficit, que no corrija el incumplimiento y solo dé palabras, votaremos que no», ha añadido. En este sentido, ha asegurado que no pueden ser cómplices de una financiación que, a su juicio, no es solamente injusta, sino que es «verdaderamente un expolio, una tomadora de pelo». También han asistido al acto el secretario general del partido, Jordi Turull; los cabezas de lista por las cuatro provincias, Mònica Sales, Salvador Vergés y Jeannine Abella, y el número tres de la candidatura, Josep Rull, así como el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias. PSOE E ILLA Además, Puigdemont ha afeado que el principal interés del PSOE es «salvar al partido» y ha asegurado que Junts no reflotará a un partido que, según él, se está hundiendo. Ha reprochado que el primer secretario del PSC y candidato a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha permitido que quiten «el dinero del bolsillo de los catalanes y lo ponga literalmente en el bolsillo de los madrileños». «El PSOE tiene un negocio fantástico con Illa de presidente», ha opinado el expresidente, que también ha criticado su gestión como ministro de Sanidad durante la pandemia. Puigdemont ha recalcado que nadie les tiene que dar «ninguna lección de qué quiere decir saber gestionar» y ha instado a llevar a cabo una gestión desde bajo. Turull ha defendido que las elecciones del 12M «no van de partido, sino de país» y ha asegurado que lo que necesita Cataluña es el mejor liderazgo, que pasa por Puigdemont. En este sentido, Turull ha señalado que el próximo presidente de la Generalitat debe ser alguien que no esconda los problemas o que solo los solucione «pasando la patata caliente a los ayuntamientos». «Basta ya de un Govern de la Generalitat que se sacude los problemas», ha añadido Turull, que a su vez ha llamado a votar por, textualmente, la nación, el prestigio y el liderazgo en estos comicios.