El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no ser «muy valiente» con Israel y le ha pedido ir «mucho más allá», cesando el comercio de armas con este país y llevando a Benjamín Netanyahu ante un tribunal de derechos humanos.

En su turno de palabra tras escuchar la comparecencia de Sánchez en el pleno del Congreso de los Diputados para abordar temas internacionales como Gaza y Marruecos, Rufián ha asegurado que el presidente del Gobierno «no ha sido muy valiente» con Israel en sus intervenciones públicas, ya que «ha dicho simplemente que es una salvajada lo que está haciendo» en Gaza. «Le pido aquí que vaya mucho más allá. Está muy bien dar explicaciones a Netanyahu, pero hubiera estado un poquito mejor que hubiera defendido a su ministra Ione Belarra cuando formando parte del Gobierno denunció sola el genocidio de Israel hace seis meses», ha dicho en su primer careo con Sánchez al adelantar por las elecciones catalanas su vuelta al Congreso tras su baja por paternidad.

El portavoz de ERC, que ha mantenido un tono bajo en gran parte de su intervención, ha pedido a Sánchez que por ejemplo cese el comercio de armas con Israel, que asegura que «sigue existiendo», y que lidere como socialdemócrata europeo que la comunidad internacional lleve al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante un tribunal de derechos humanos. «Lo que está sucediendo en Palestina y Gaza se puede resumir en una frase: Gaza es el coto privado de caza de Israel frente a los ojos del mundo», ha denunciado.

Por otro lado, ha calificado de «vergonzoso» el papel del Gobierno de Sánchez con el Sáhara y ha defendido que en Ucrania hay que llegar a una solución diplomática porque asegura que frente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, «solamente se puede empatar, como mucho». Rufián, que también ha pedido actuar frente a la crisis climática, ha aprovechado su intervención para hablar de Cataluña, donde habrá elecciones autonómicas el 12 de mayo, para criticar de forma implícita al candidato de Junts, Carles Puigdemont.

«Son unas elecciones que tratan sobre lo que ocurra en Cataluña, cómo gobernamos Cataluña, no sobre lo que ocurra a une persona. Para eso, que uno se ponga una serie de Netflix o un culebrón de Antena 3», ha comentado. Además, ha criticado al partido Aliança Catalana, sin llegar a mencionarlo, al decir que «el fascismo es el fascismo, por mucho que lleve una estelada como un camión detrás», subrayando a continuación que ERC «jamás pactará con el fascismo». Asimismo, se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para decirle que «no pactó y no pacta con la derecha catalana independentista porque Vox no se lo permite», aunque cree que el pacto de los populares con Junts «llegará».