Sumar ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anuncie durante su comparecencia de este miércoles en el Congreso la subida del 3 % en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una medida que pedía el socio minoritario de la coalición en Presupuestos Generales. «Sin duda esperamos que mañana el presidente utilice la tribuna del Congreso para anunciar un real decreto ley de subida del IPREM, que impida que los trabajadores más vulnerables de este país pierdan poder adquisitivo. Este es el deber de un presidente de izquierdas, este es el deber de este Gobierno», ha lanzado la portavoz adjunta del grupo plurinacional, Aina Vidal, durante una rueda de prensa en el Congreso.

Precisamente ayer la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también demandó la subida de este indicador, clave para definir el importe de diversas ayudas sociales. Vidal ha insistido esta mañana que el Ministerio de Trabajo lleva tiempo tratando de elevar el IPREM y que el PSOE debe asumirlo, después de decidir de forma «unilateral» renunciar a presentar nuevos Presupuestos Generales este año, algo que Sumar no compartió pero que aceptó.

«Lo que no vamos a permitir es que la decisión de haber dejado caer los Presupuestos de 2024 recaiga sobre las espaldas de aquellas personas y trabajadores más vulnerables», ha ahondado para proclamar, a continuación, que no revalorizar el IPREM no es aceptable.