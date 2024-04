El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta este miércoles a citar en la comisión de investigación del Senado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el llamado 'caso Koldo' y las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez, si no ofrece cuanto antes una explicación «decente». Sin embargo, ha admitido que en este momento no se plantea llamar a su esposa porque no es «su estilo» ni su forma de «hacer política», ya que, a su entender es el presidente del Gobierno el que debe dar esas aclaraciones porque puede estar incurriendo en conflicto de intereses.

«Si no responde, evidentemente le haremos responder», ha avisado Feijóo en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado expresamente si llamará a Sánchez para que comparezca en la comisión de investigación del Senado que ha impulsado el Grupo Popular sobre la presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, bautizada como el 'caso Koldo'.

Por lo pronto, el presidente del PP ha insistido en que ofrezca aclaraciones públicamente, en rueda de prensa, pero ha lanzado el siguiente aviso en caso de que no lo haga: «Si tiene que ser en la comisión de investigación, pues tendrá que ser en la comisión de investigación».

Tras asegurar que hasta ahora no conocían que la mujer de Sánchez había hecho «cartas favorables» a empresas, algo que «no ha ocurrido nunca en democracia», el líder del PP ha indicado que su partido lo que quiere es que se les explique «qué es lo que ha pasado» porque es su «obligación». «Si nosotros miramos para otro lado, es que probablemente tendremos algo que ocultar», ha avisado.

«A mí me preocupa, primero, que aclaremos estos asuntos, y segundo, que el presidente del Gobierno diga si está o no en un supuesto conflicto de intereses, y se ha incumplido o no la Ley de Altos Cargos», ha aseverado, para quejarse que el Ejecutivo y el PSOE se dediquen a «insultar» y «difamar» a su partido, poniendo además «un ventilador».

El jefe de la oposición ha señalado que lo que está pidiendo en este momento su partido es que lo haga en rueda de prensa y en el Congreso con el objetivo de aclarar por qué «la mitad de su Gobierno, la mitad de su partido y en su entorno está ocurriendo todo esto». «Y no da ninguna explicación, salvo el insulto o meterse con una presidenta de una Comunidad Autónoma o calumniar al jefe de la oposición», ha dicho, en alusión a Isabel Díaz Ayuso y él mismo.

En cuanto a si el PP se plantea citar también a Begoña Gómez en sede parlamentaria, Feijóo ha admitido que no se lo plantea. «A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo», ha dicho textualmente.

En este punto, ha vuelto a poner el foco en Sánchez, a quien cree que corresponde dar explicaciones a los ciudadanos. «Es evidente que el presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles y si no las da, nosotros adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna en defensa de los derechos democráticos y en defensa del derecho de los ciudadanos a saber qué ha ocurrido desde el punto de vista económico, comercial, de influencias, de intereses. Es imprescindible clarificarlo», ha abundado, para recalcar después que necesitan «como mínimo una explicación decente».

Ante el hecho de que Sumar exija que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comparezca en la comisión sobre las mascarillas del Congreso y el PSOE no descarte llamarla, Feijóo ha indicado, ante el caso de presunto fraude fiscal que afecta a su pareja, que en el caso de Ayuso no hay «ni un solo atisbo de irregularidad» en sus actuaciones políticas.

«Y como no tienen ningún atisbo, ni hay absolutamente nada en contra de ella, a mí me sorprende este tipo de cuestiones. ¿Qué quieren embarrar? ¿Qué quieren ventilar? Allá ellos», ha exclamado, para remitirse a una encuesta la Comunidad de Madrid sobre expectativas electorales dado que «la campaña de acoso y derribo» contra ella «la ha reforzado antes su electorado».