Hasta 1.000 vuelos podrían verse afectados en la operación salida de Semana Santa por una huelga en Barajas

Los empleados del guiado de aviones en tierra SDP (Servicio de Dirección de Plataforma) del aeropuerto de Madrid están convocados a dos jornadas de huelga mañana miércoles 27 y el viernes 29 de marzo, en plena operación salida de Semana Santa, para reclamar mejoras laborales. Las protestas podrían afectar a hasta 1.000 vuelos, según el sindicato UGT, que señala que desde la patronal no hay voluntad de diálogo. La huelga va dirigida contra la empresa Serveo-Skyway a la que acusan de haber bajado los salarios.

Esta no es la primera huelga convocada por los empleados de esta compañía que presta el servicio en el aeropuerto madrileño. A finales del año pasado hubo otra convocatoria, a la que se sumó el 100% de la plantilla, aunque sin incidencias reseñables en el tráfico aéreo español. Según las estimaciones de Aena, el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene la programación para la Semana Santa más amplia de todos los de la red de Aena para Semana Santa, con 11.656 vuelos.

El sindicato UGT, convocante de la huelga, reclama mejoras salariales y la firma de un convenio laboral propio "acorde a su responsabilidad, especialización y exigencias del puesto de trabajo". Denuncian que cuando el servicio se creó los trabajadores cobraban 2.000 euros netos y a día hoy, tras 11 años y un 25% de inflación, una nueva incorporación cobra 1.300 euros netos el primer año y 1.600 euros posteriormente sin una progresión salarial. Además argumentan que han perdido 10 días de vacaciones desde la creación de su puesto de trabajo, 20 días libres, y que se han visto reducidos los sueldos de las nuevas incorporaciones en casi un 30%.

El SDP considera que las condiciones salariales "son fruto del modelo de licitación de AENA y de la falta de regulación laboral". Insisten en que la liberalización del servicio y que sea gestionado por entes privados, les deja en la más "absoluta incertidumbre" ya que con la llegada de una nueva empresa podrían no ser contratados. Añaden que tienen que "pasar un FEAST y después pagar un curso obligatorio de 13.000-20.000 euros que no asegura el puesto". Ponen como ejemplo los despidos del año 2022.

Este colectivo carecen de convenio lo que, a su juicio, les deja "a merced de las empresas que se hacen con las licitaciones" pues no tienen ninguna norma a la que acogerse. Denuncian que se ven obligados a "aceptar las ofertas de las empresas para sobrevivir". Por ello no han dudado en llevarles a los tribunales "como única opción para recuperar los derechos que hemos obtenido durante años". El juicio contra Serveo-Skyway tendrá lugar en el mes de mayo pues la negociación para la mejora de las condiciones laborales no ha llegado a buen puerto.

UNOS 1.000 VUELOS AFECTADOS

La huelga fue presentada el pasado 1 de marzo y el día 13 se acudió a la mediación del Sima sin llegar a ningún acuerdo. En estos momentos el ministerio de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible todavía no ha establecido unos servicios mínimos con más de 2.000 vuelos afectados y de los que, previsiblemente, sean cancelados entre 800 y 1.000 vuelos durante los dos días, según advirtió el sindicato. Los trabajadores creen que no les queda más remedio que ir a la huelga ante el "abuso" ejercido por Serveo-Skyway, Saerco y Aena, y por la "indefensión" en la que aseguran encontrarse.