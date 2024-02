El Govern catalán y el PSC han alcanzado un acuerdo para los próximos presupuestos que plantea cuatro prioridades -enseñanza, vivienda, seguridad y lucha contra la sequía- y prevé, entre otras medidas, destinar 7.435 millones de euros a educación, añadir en 2024 unas 4.000 viviendas al parque de alquiler social, más juzgados y medidas antisequía.

El «Acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar para aprobar el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2024» es un documento de 17 páginas, estructurado a partir de las cuatro prioridades presupuestarias, además de otras medidas en los ámbitos de industria, investigación, energías renovables, infraestructuras, salud, derechos sociales, cultura y mundo local. Para controlar el cumplimiento del acuerdo, se creará una «comisión de seguimiento» integrada por tres representantes del Govern y otros tres de PSC-Units y que se reunirá, como mínimo, con una regularidad trimestral.

En el pacto entre republicanos y socialistas no hay ninguna referencia al proyecto del Hard Rock, en el Camp de Tarragona, una de las condiciones que planteaba el PSC para apoyar las cuentas pero que aleja un posible pacto del Govern con los Comuns, que se oponen al proyecto. Al respecto, el líder del grupo parlamentario del PSC-Units, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a Junts y a los Comuns para que estén «a la altura» y se puedan aprobar los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año próximo.

En rueda de prensa en el Parlament tras conocerse el pacto para los presupuestos, Illa ha subrayado que su formación no es partidaria de «complicar más las cosas privando a los catalanes» de unos recursos que permitan hacer frente a la sequía o mejorar la educación. «No somos de los que 'cuanto peor, mejor'. Intentamos mejorar las cosas, intentamos hacerlo pensando en el país y no en las elecciones», ha afirmado Illa, que ha dejado claro que la opinión del PSC sobre el Govern no ha cambiado a pesar de pactar las cuentas: «Es un Govern débil, con campo de mejora. Le pedimos que gobierne y hoy contribuimos a dotarlo de un instrumento para hacerlo». Los votos del PSC y ERC, que tienen 33 diputados cada uno en el Parlament, no serán suficientes para aprobar las cuentas de 2024 y será necesario al menos el 'sí' o la abstención de otro grupo en la cámara catalana.