El pleno del Senado, apoyado en la mayoría absoluta del PP, ha reprobado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), arrollados por una narcolancha. Reprobado ya hace justo un año en el Congreso por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España, en esta ocasión ha sido el Senado el que exige la dimisión del titular de Interior, aunque a iniciativa del PP solo ha recibido apoyo de Vox y UPN.

«Los españoles no merecen un ministro como Marlaska ni un presidente que no tenga la valentía de cesarlo», ha manifestado desde la tribuna del hemiciclo la portavoz del grupo popular, Alicia García. La moción de los populares ha recibido 148 votos a favor, 96 en contra y 16 abstenciones. «Los españoles no merecen un ministro como Marlaska ni un presidente que no tenga la valentía de cesarlo», ha manifestado Alicia García. Su compañero Luis Santamaría ha exigido el cese de un ministro «agotado, cansado y abucheado allá por donde vaya», corregido ya en dos ocasiones por el Tribunal Supremo, «dedicado al cuidado y engorde de los presos de ETA» y que doce días después de la tragedia vivida en Cádiz «aún no ha tenido los arrestos para visitar Barbate, en una actitud cobarde intolerable».

Los populares, que han reclamado el más alto reconocimiento a los dos guardias civiles asesinados, David Pérez y Miguel Ángel González, han vuelto a pedir la intervención de la Armada en la lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar, declarar la región como zona de especial singularidad, dotar de más y mejores medios a la Guardia civil y reformar la ley para castigar con más dureza a quines colaboren con los narcotraficantes.

En nombre del PSOE les ha respondido José Manuel Franco, quien ha tachado de «fácil y carroñera» su oposición y ha recordado los recortes en las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el gobierno del PP, revertidos por el PSOE con Marlaska al frente de Interior. «Ahora tenemos un ministro honrado, eficaz, que vela por el interés general de todos los españoles. Les cuesta superar que cuando era magistrado, don Fernado Grande-Marlaska llevó a la cárcel a un señor que se llama Marcial Dorado», ha espetado Franco a los populares, en referencia al contrabandista con el que fue fotografiado en su día Alberto Núñez Feijóo en un yate.

Desde Más Madrid, Carla Delgado ha cuestionado además la legitimidad del PP para pedir una reprobación tras su gestión de las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia, cuando, ha denunciado, dejaron morir a más de 7.000 ancianos «solos, asfixiados abandonados como perros y en medio de una larga agonía». «Vuestro nivel de miseria es inconmensurable. Lecciones, las justitas», ha añadido. No han intervenido más portavoces de grupos aliados del Gobierno en un debate en el que el PP ha denunciado también el desmantelamiento de OCON-Sur, unidad de élite creada en la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico. Una decisión que la senadora de Vox Paloma Gómez ha considerado «muy beneficiosa para Marruecos» y que ha vinculado con las relaciones del PSOE con Rabat. «¿Si era una unidad de élite con tantos éxitos, por qué decidió Marlaska su cierre?», se ha preguntado.