Segolene Royal, ministra de Medio Ambiente de Francia entre 2014 y 2017 y candidata socialista al Elíseo en 2007, respondió este viernes al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, que «las condiciones sanitarias» de los tomates ecológicos españoles «no son iguales» a las de los franceses y, por tanto, «la competencia es desleal».

Royal respondió así a la invitación de Sánchez a degustar los tomates españoles que ella había descalificado en un programa de televisión, en el que afirmó que esos productos agrícolas de España son «falsos ecológicos» e «incomibles», al tiempo que acusó al sector agrícola español de no respetar las reglas francesas.

«Agradezco esa respuesta cortés y la invitación que me hace Pedro Sánchez, pero lo que está claro es que, cuando las condiciones sanitarias no son iguales, la competencia es desleal», aseveró en la red X Royal, quien no ocupa ningún cargo público desde 2020, cuando dejó de ser embajadora encargada de las negociaciones internacionales para preservar el Polo Norte y el Polo Sur.

En sus polémicas declaraciones, efectuadas en una tertulia televisiva el martes pasado, la excandidata presidencial afirmaba tajantemente que los «tomates ecológicos españoles son falsos ecológicos».

«¿Habéis probado los que se hacen pasar por tomates ecológicos españoles? Son incomibles. Y yo os lo aseguro, lo ecológico español es un falso ecológico y no respeta las normas francesas», dijo Royal, quien ha sido desmentida por las autoridades españolas y por los propios organismos que gestionan los productos ecológicos en Francia. En el Consejo Europeo de este pasado jueves en Bruselas, Pedro Sánchez le respondió invitándola a probarlos. «Le invito a que venga a España a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible», afirmó.