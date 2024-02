El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes, durante un acto electoral en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), que va a estar «bastante tiempo» en Galicia durante la campaña, aunque en esta ocasión ha venido «para servir», para ponerse «a disposición del candidato Rueda». Durante su intervención, Feijóo ha querido felicitar a Rueda «por una excelente gestión al frente de la Xunta de Galicia, con un balance desde el punto de vista económico y social potente», que se «compara con ventaja con otros territorios».

También por «mantener unido al partido y por iniciar una nueva campaña» llena de «ilusión», en la cual el Partido Popular espera renovar la confianza de los gallegos para así darle a Galicia «la estabilidad» que necesita. «Es la primera vez que hago una campaña, después de 15 años, sin ser candidato. Es especial», ha confesado Feijóo, porque «siempre es un placer volver a casa». En todo caso, ha enfatizado que, en esta ocasión, viene «a servir», a ponerse «a disposición del candidato». «Estaré allí donde se me indique», donde «el candidato y el partido así lo consideren», en distintos lugares, «más grandes y más pequeños, en la costa y en el interior, en la Galicia urbana y en la Galicia rural», ha zanjado.

En su discurso el presidente del PP ha afirmado este viernes que «parece» que el Gobierno está dispuesto a «cambiar el concepto de delito de terrorismo, para amnistiar delitos de terrorismo», como vía para intentar blindar la amnistía, lo cual es «simplemente una variación del mismo fraude legal al que nos tiene acostumbrados».

A preguntas de los medios de comunicación en el mencionado acto electoral, Feijóo ha dicho que «el Gobierno del señor Sánchez durante la legislatura anterior convenció a los españoles, a mí también -ha subrayado-, de que la amnistía no entraba en nuestro ordenamiento jurídico». Sin embargo, ha apuntado, «después de perder las elecciones», empezó «a intentar convencer a los españoles de que se podía amnistiar, pero no delitos de terrorismo».

Asimismo Feijóo ha afirmado este viernes que hubo «actos de terror »durante «varias semanas» en Cataluña, después del «procés y tras las sentencias del Tribunal Supremo», pero también ha matizado que «a quien les corresponde tipificar los delitos es a los jueces». «Lo que he dicho exactamente es que, en mi opinión, hay actos de terror que se han producido durante varias semanas en Cataluña, tras el procés y tras las sentencias del Tribunal Supremo, pero a quien les corresponde tipificar los delitos es a los jueces».

«Reitero lo que he dicho, ha habido actos de terror», ha insistido. Feijóo ha opinado que «hubo violencia», porque hubo «gente que no ha podido salir a la calle, cortes en autovías, incendios en material urbano y golpes a la policía». Sin embargo, ha precisado, «a quien les corresponde tipificar si unos actos tienen o no la consideración de terrorismo es a los jueces».