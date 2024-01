El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que con las enmiendas a la Ley de Amnistía que han registrado el PSOE y sus socios se amplía «el acto de corrupción política» que llevó a Pedro Sánchez al poder, de forma que habrá una «casta de políticos que no van a tener responsabilidad» ante los juzgados.

«El hito fundacional de esta legislatura es un acto de corrupción política, que es aceptar que unos políticos queden eximidos de cualquier responsabilidad penal a cambio de sus votos. Si esos políticos apoyan al gobierno serán amnistiados», ha declarado. Feijóo ha criticado que ahora se amplíe el «elenco de exenciones delictivas» y se «continúe» con ese «acto de corrupción política» en el que se asienta la legislatura.

«Ahora ya lo que está claro es que hay una casta de políticos que no tienen que tener ninguna responsabilidad ante los tribunales», ha abundado en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press. En el caso de los actos de terrorismo, ha subrayado que afecta «no solamente aquellos actos que no tengan sentencia firme, sino todos».

«Y claro, es preocupante que algunas de las enmiendas relativas al terrorismo hayan sido firmadas por el PSOE y por Bildu, los dos, lo cual encaja en esta deriva de sacar del Código Penal los actos de enaltecimiento del terrorismo y probablemente desemboque en indultos a presos etarras por delitos de sangre», ha declarado. Según Feijóo, «ni el terrorismo ni la malversación serán delitos ni los Pujol robaron» si se aprueban las enmiendas registradas este martes a la ley de amnistía. En este punto, se ha preguntado hasta donde está dispuesto a llegar el PSOE contra el Estado de Derecho para «mantenerse en el poder».

El jefe de la oposición ha indicado que «someter a este chantaje a una democracia occidental no se había visto nunca en Europa». «Es una enmienda a la totalidad a 45 años de Constitución y al Estado de derecho», ha recalcado. «En España hay dos cuestiones: el referéndum de autodeterminación y el indulto a los etarras. Nadie se atreve a decir si se van a producir o no. Ni siquiera el ministro más próximo a Sánchez y probablemente él tampoco», ha manifestado.

En este punto, ha reivindicado al PP como el partido que seguirá defendiendo la Constitución y que tiene como «misión» que no se desmorone el edificio constitucional, mantener la integridad de la nación española y defender la igualdad de los ciudadanos. Feijóo ha señalado que Sánchez y el PSOE están «humillados en cada una de las votaciones por los diputados de Junts», con los que se reúnen fuera de la Cámara. «Algún día estudiaremos esto como la anomalía democrática más importante que ha tenido España», ha apostillado.

Además, se ha quejado del funcionamiento de las Cortes españolas, donde, a su juicio, ya no se producen debates «porque las votaciones se producen antes de las mismas». «La soberanía nacional ya no reside en las Cortes porque lo que digamos allí hay que llevarlo escrito de casa y se vota telemáticamente antes de cada sesión», ha criticado. Dicho esto, el presidente del PP ha defendido su propuesta de celebrar tres plenos al mes en el Senado con el objetivo de debatir, respetar la Constitución y pedir informes que el Congreso omite «porque no le interesa».

Finalmente, Feijóo ha defendido la decisión de Mazón de auditar las cuentas de la Comunidad Valenciana porque su deuda «da vértigo», tras la gestión del Gobierno socialista. «Es un dispendio que todos los españoles tenemos que saber», ha afirmado. «Yo creo que lo que ha hecho el señor Mazón es muy correcto. La deuda que tiene Valencia da vértigo, es la comunidad autónoma más endeudada de España, más que Cataluña», ha dicho, para añadir que esta región además «está infrafinanciada». Además, ha dicho que otros presidentes autonómicos también tendrán que actuar ante «las cosas que se han encontrado como no puede ser de otra forma».