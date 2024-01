La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha defendido este lunes el 'no' del PP a los tres decretos que se votarán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso y ha subrayado que el papel de los 'populares' no es el de «salvarles la cara» cuando no salen los números.

«¡Qué se busque la vida el Gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos!», ha indicado tras asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La jefa del Ejecutivo madrileño se ha referido así a la falta de apoyos al Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de la convalidación en el Congreso de tres reales decretos leyes sobre medidas anticrisis, ante la previsible negativa de Junts. «Yo a este gobierno y tal como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios y luego se recurre al Partido Popular cuando no les salen los números», ha indicado. En esta línea, la presidenta madrileña ha recalcado que es el Ejecutivo quien tiene que buscar soluciones a problemas que él mismo ha provocado. «¡Qué se busque las soluciones él solito, que es donde él se ha metido», ha insistido. Al hilo, ha recordado que cada vez que el PP ha hecho pactos de Estado y le ha tendido la mano, el Gobierno de Pedro Sánchez «le ha escupido literalmente porque se ha montado ese muro antifascista» y el alegado de «por lo menos no gobierna la derecha». «Pues como ahora tú has decidido encerrarte en tu muro antifascista, que los que se supone que son antifascistas te ayuden a ti a solucionar los problemas que tú mismo estás provocando», ha reiterado en referencia al Ejecutivo. En la misma línea, sobre la previsible negativa de Junts, la jefa del Ejecutivo ha recalcado que solo busca «salvarse» para que todos los delitos que han cometido se borren y, mientras tanto, «tienen secuestrado al Gobierno». «Ni Junts ni, por supuesto, Puigdemont, están aquí para pensar en el bien del gobierno, ni mucho menos en el bien de España. Están para salvarse y para que el gobierno les ponga en la calle», ha afeado para subrayar la «debilidad» de un Gobierno de Pedro Sánchez secruestrado por el independentismo. «Me parece que es una de las muchas debilidades de este gobierno que vamos a pagar todos los españoles», ha zanjado. De la misma manera, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anticipado el «no» de su partido a los tres decretos que se votarán el próximo miércoles en el Pleno del Congreso alegando que no van a «arreglar» a Pedro Sánchez los «problemas internos del desgobierno». Tras asegurar que España está ante «un salto al vacío» con este Ejecutivo, ha presentado al PP y a sus CCAA como «redes de seguridad» para los españoles y ha subrayado que en esta legislatura actuarán como «contrapeso de sentido común ante los desmanes». «Pedro Sánchez sostiene su Gobierno sobre él mismo, los objetivos del independentismo y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Y ante ese salto al vacío que vive España, este país tiene dos redes de seguridad», ha proclamado Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha presentado la conferencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Numerosos 'barones' territoriales del PP han arropado a Rueda en este encuentro informativo, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Jorge Azcón (Aragón), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia). También han asistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Feijóo ha censurado que el Gobierno haya vuelto «a abusar y a intervenir el Poder Legislativo dictando nada más y nada menos que tres reales decretos leyes» para afrontar una crisis económica que, según ha dicho, el propio Ejecutivo «dice que no existe. Pero en fin, coherencia pura», ha exclamado. Ante el «salto al vacío que vive España» con el Gobierno de PSOE y Sumar, Feijóo ha afirmado que el país «tiene dos redes de seguridad»: la primera es el Partido Popular, que ejercerá como grupo mayoritario en el Congreso y en el Senado al servicio de los españoles; y la segunda, las Comunidades Autónomas en las que gobierna «actuando como contrapeso de sentido común a los desmanes».