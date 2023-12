La inflación se modera al 3,1 % en diciembre tras frenarse el alza de los alimentos.

Los precios subieron en diciembre un 3,1 %, una décima menos que en noviembre, debido a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y la evolución de la electricidad. Según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa anual de la inflación subyacente -sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- se moderó en diciembre siete décimas hasta el 3,8 %, la más baja desde marzo del pasado año. De vuelta al índice general, el INE avanza que la evolución de diciembre refleja, principalmente, la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la subida de diciembre del año anterior.

También influye la electricidad, cuyos precios aumentan menos que en diciembre de 2022. En sentido contrario, añade el INE, destacan los carburantes, cuyos precios disminuyen, pero con menor intensidad que el año anterior. La tasa de inflación arrancó el año en el 5,9 % y escaló al 6 % en febrero para moderarse en marzo al 3,3 % y repuntar en abril al 4,1 %. En mayo volvió al 3,2 % y en los meses de verano se mantuvo por debajo del 3 % con la tasa más moderada del año en junio (1,9 %). Tras situarse en el 3,5 % en septiembre y octubre, los precios terminan el año suavizando algo sus subidas con ese 3,2 % de noviembre y el 3,1 % adelantado para diciembre. En esta cifra adelantada, el INE no ofrece más detalle de la evolución por componentes. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han señalado que, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, «la inflación general y la subyacente mantienen su senda descendente, permitiendo que los salarios sigan ganando poder adquisitivo y las empresas españolas una mayor competitividad, incluso en el difícil contexto internacional». En tasa mensual, los precios de consumo se mantienen respecto al mes de noviembre (0,0 %), según este indicador adelantado del IPC. En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), la tasa de variación anual se sitúa en el 3,3 %, la misma que la registrada el mes anterior, y en la mensual, los precios no varían (0,0 %).