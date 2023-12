La portavoz y diputada de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha calificado de "decepcionante" el discurso navideño del rey, que considera "alejado del país real". El rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, «no hay democracia ni convivencia posibles», tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino «imposición y arbitrariedad».



En un hilo con tres mensajes publicados esta noche en la red social X, Marta Lois ha subrayado en primer lugar: "Un discurso decepcionante. 1. No es polarización, es la extrema derecha contra la democracia. 2. Nada sobre los derechos sociales y la vida cotidiana. 3. La plurinacionalidad, ausente". En el segundo mensaje, la portavoz de Sumar ha observado que el rey "ha elegido no hablar de derechos sociales y las preocupaciones de la ciudadanía para exponer hoy la interpretación más restrictiva de la Constitución". "En definitiva, en el pasado. Un discurso alejado del país real", ha añadido.



Y por último, la portavoz de Sumar ha afirmado: "Tras meses de movilizaciones ultras contra el gobierno, no se puede hablar de polarización como una riña entre dos iguales. El problema son los intentos de desestabilización de una derecha que no reconoce un gobierno legítimo".