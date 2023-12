El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido este viernes que se evite «caer en la trampa» de hacer de las lenguas «vehículos de confrontación cuando son una posibilidad extraordinaria de convivencia». Gabilondo, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, respondía así al ser preguntado por la «investigación» realizada por parte de la institución a raíz de las quejas de docentes ante intentos de la Generalitat de controlar la lengua que usan los profesores fuera de la escuela.

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha precisado que su labor no es la investigación sino «dirigirse a las autoridades competentes» para recabar información «y luego hacer recomendaciones». «Lo que no queremos es favorecer un conflicto entre las lenguas y queremos que se cumpla la ley y la Constitución explícitamente en todos los extremos», ha precisado el máximo representante de la institución quien ha añadido, no obstante, que se trabaja «para que los casos no sean la generalidad».

Gabilondo ha insistido en que la institución actúa «pidiendo argumentos y a raíz de eso se actúa» y «en algunos casos concretos» se dirigen a las autoridades para decirles «que tienen inmediatamente que resolver». No obstante, ha apostado por «no hacer una sentencia general de lo que ocurre en Cataluña por casos que», según ha precisado, «no» dice «que sean aislados» y reconoce que «son un problema», pero cree que no se debe «caer en la trampa de hacer de las lenguas vehículos de confrontación cuando son una posibilidad extraordinaria de convivencia».