El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras conocerse que Bildu y PSN han acordado una moción de censura para desbancar a UPN de la Alcaldía de Pamplona, que éste es el «precio» del «pacto encapuchado» que han sellado el PSOE y Bildu para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. A su entender, es «indignante». En concreto, EH Bildu y PSN han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de desbancar de la Alcaldía a Cristina Ibarrola (UPN).

Esa moción de censura daría la Alcaldía al portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, quien ya fue primer edil en la legislatura 2015-2019. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Feijóo ha indicado que van conociendo «el contenido del pacto encapuchado entre el partido de Sánchez y Bildu», que demuestra que «han vuelto a mentir a los ciudadanos de Pamplona, de Navarra y del conjunto e España».

En una línea similar se ha mostrado el Partido Popular de Navarra, que ha denunciado que con la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona se constata que la capital navarra es «moneda de cambio entre (Pedro) Sánchez y EH Bildu». De esta forma se pronuncia en la red social X, en la que el presidente regional popular, Javier García, apunta que «dijeron que no pactarían con Bildu y es socio preferente allá donde sean necesarios sus votos. Dijeron que no a la moción de censura en Pamplona y ya la tenemos aquí».

A eso añade que «dijeron que no modificarían la ley de Amejoramiento del Fuero y ya está la ponencia con la reforma en marcha». Por su parte, la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, asegura que «no por previsible es menos indigno». En la misma línea el diputado Sergio Sayas sostiene que «cuando crees que en el PSOE no cabe más indecencia, los hechos te demuestran que sí». «Es nauseabundo que den la alcaldía de Pamplona a Bildu, es una ofensa a las víctimas, una falta de respeto a su propia historia y una patada a la democracia», añade Sayas que concluye afirmando que «el pacto con Bildu no era gratis».

Finalmente, el parlamentario de Vox en la Cámara navarra Emilio Jiménez ha tildado de «pacto de la vergüenza» el alcanzado entre el PSN-PSOE y EH Bildu para presentar una moción de censura en Pamplona, reprochando a los socialistas que han pasado de «cargar a hombros féretros de compañeros a darles (a EH Bildu) la alcaldía». «Era el pacto oculto que tenían escondido tanto (Pedro) Sánchez como (María) Chivite. Nunca han dado la cara. Sabíamos que había un pacto de la vergüenza», sostiene en un comunicado la formación de Santiago Abascal que no cuenta con representación en el Consistorio pamplonés.

Insiste en que es un pacto «de la vergüenza porque además ocurre en Navarra con los filoterroristas. El PSOE ha llevado féretros de compañeros a hombros y ahora parece que se han olvidado y que es legítimo pactar con un partido que es el brazo político de ETA. Es muy lamentable, sinceramente». Ante el pacto, señala que van a «estar recordando constantemente este pacto de la vergüenza tanto en el Parlamento como en la calle, defendiendo el Estado de derecho y la democracia».

Por otro lado, Jiménez se ha dirigido al Partido Popular después de que este haya rechazado el acuerdo entre PSOE y Bildu, recordándoles su pacto con el PSOE sobre las comisiones mixtas del Congreso y Senado. «El PP que ahora grita en el desierto cuando ha pactado esta semana con los socialistas el reparto de comisiones del Congreso y Senado. No se puede ser más hipócrita. Con Vox tenía la suficiente mayoría», concluye.