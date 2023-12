Al menos los presidentes de Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia verán incrementado su salario a diferentes niveles el próximo año 2024. Mientras que algunos subirán su sueldo en el porcentaje previsto para los funcionarios, otros han optado por un mayor incremento de hasta casi el 7%. Así aparece reflejado en los Presupuestos de cada comunidad, donde algunos presidentes autonómicos han optado por la subida salarial que recojan las cuentas públicas estatales para los funcionarios (Gonzalo Capellán, María Guardiola, Emiliano García-Page, Adrián Barbón y Fernando López Miras). Sin embargo, otros incrementarán sus retribuciones en un 0,5% (Alfonso Rueda y Carlos Mazón), mientras que en el caso de Jorge Azcón lo subirá un 3%.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, cobrará un 5% más que en 2023. La subida podría ser incluso mayor, del 7,5%, si el Estado autoriza una subida prevista del 2,5% para los funcionarios. De este modo, los Presupuestos de Baleares para 2023 contemplaban que la Presidencia regional cobraría un total de 73.311 euros, mientras que los de 2023 apuntan a un salario de 76.976,55 euros anuales, que podría a llegar a ser aún mayor.

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, será la que más incrementará su salario, hasta un 6,9% en el próximo año. El sueldo de los empleados públicos experimentará el próximo año una subida fija del 2%, más un 0,5% adicional que dependerá de cómo evolucione el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). En el caso del Gobierno central, el nuevo Ejecutivo aún no ha dado a conocer su proyecto de Presupuestos para el próximo año, por lo que el sueldo anual de Pedro Sánchez será por el momento de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros.

Según se recoge en los distintos proyectos de Presupuestos regionales, hasta cinco presidentes autonómicos experimentarán en 2024 el incremento salarial que permita el Estado. Estos cinco líderes autonómicos son Gonzalo Capellán, María Guardiola, Emiliano García-Page, Adrián Barbón y Fernando López Miras. De este modo, la retribución del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, pasa de 82.750,6 euros anuales al incremento previsto por el Estado para 2024. En 2023, el salario anual de su homóloga en Extremadura, María Guardiola, era de 84.892,7 euros y también crecerá en proporción de lo que permita el Estado. Mientras, el gobierno de Castilla-La Mancha ha plasmado en sus cuentas públicas para el año que viene el incremento salarial permitido por el Estado para 2024. Desde este modo, el sueldo de Emiliano García-Page crecerá para el año que viene con respecto a 2023, que ha sido de 86.454 euros. Algo similar ocurre con el presidente de Asturias y el de Murcia, Adrián Barbón y Fernando López Miras, respectivamente, que verán incrementando su salario en esa misma proporción. En 2023, el dirigente asturiano ha cobrado un sueldo anual de 69.128,62 euros, mientras que el del murciano era de 75.670 euros.

Luego, hay dos presidentes autonómicos que han decidido aplicarse en 2024 una subida del 0,5%, como son el caso de Alfonso Rueda (Galicia) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana). Así, el presidente gallego pasará de cobrar 82.843 euros anuales en 2023 a percibir un total de 83.247,72 euros el próximo año, tal y como se recoge en el proyecto de Presupuestos regionales de la Xunta para el 2024. En cuanto a Carlos Mazón, el sueldo que tenía el presidente de la Comunidad Valenciana en el año 2023 era de 77.842,56 anuales y las cuentas públicas regionales aprobadas por PP y Vox incrementan un 0,5% esta retribución, hasta los 78.222,24 euros. En el caso del presidente de Aragón, Jorge Azcón, pasará de percibir un sueldo de 90.947,64 euros en 2023 a incrementar un 3% su retribución hasta los 93.676,07 euros en el próximo año, según la suma de las tres retribuciones que aparecen en su proyecto de Presupuestos.

La mayor subida

En el caso de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, será la que experimente una mayor subida salarial para el próximo año, ya que los Presupuestos regionales prevén un incremento de hasta el 6,9% en estos salarios. En concreto, Buruaga pasará de percibir los 64.606 euros anuales en 2023 a cobrar un total de 69.063,81 euros en el próximo año. El Gobierno regional de Buruaga rectificó la subida salarial prevista para la presidenta y los consejeros en los Presupuestos, ya que en un primer momento contemplaban una subida del 20% y finalmente el salario de estos dirigentes crecerá un 6,9% el próximo año.

Los que se lo congelan

Por contra, Andalucía, Madrid y Canarias han recogido una congelación salarial de sus presidentes en sus proyectos de presupuestos para el próximo año. En el caso de la Comunidad de Madrid lleva ya trece años consecutivos con el mismo sueldo para la Presidencia, aunque Isabel Díaz Ayuso es la mandataria autonómica que más retribución anual percibe de estas comunidades, unos 103.090 euros al año. Eso sí, en esta ocasión Ayuso ha decidido congelar su retribución anual, aunque sí que ha previsto una subida salarial para sus consejeros. De estas tres comunidades que han decidido congelarse el sueldo, el segundo mandatario que más percibe es el de Canarias, Fernando Clavijo, que seguirá ganando el año que viene 76.823 euros anuales, mientras que su homólogo de Andalucía, Juanma Moreno, mantendrá su salario de 71.667,36 euros. En el caso del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aún no ha presentado el proyecto de Presupuestos regionales para el próximo año, aunque en 2023 tuvo un sueldo de 76.355,08 euros anuales.

El que más gana

En otra situación distinta se encuentra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Su Gobierno aún no ha presentado el proyecto de Presupuestos para el año 2024, ya que aún está en negociaciones por los grupos para poder sacarlos adelante, por lo que no se puede saber todavía si contemplará una subida salarial. En cualquier caso, el presidente catalán es el mandatario autonómico que más cobra, con un salario anual de 136.177,5 euros, muy por encima de lo que percibe el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Por otro lado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, que percibe unos 106.778 euros anuales, no especifica en el proyecto de Presupuestos para 2024 si habrá un aumento en su retribución.