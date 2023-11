UGT critica «el fracaso» de los viajes del Imserso este año y exigirá un nuevo concurso de licitación

El secretario general estatal de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT, Anatolio Díez, ha criticado que los viajes del Imserso programados este año «son un absoluto fracaso y una auténtica locura» porque la empresa concesionaria, el grupo empresarial Ávoris, «no está cumpliendo con lo que ofertó», y ha anunciado que exigirá un nuevo concurso de licitación.

En declaraciones previas al Comité Regional de UJP-UGT en Cantabria que se celebra este jueves en la sede del sindicato en Camargo, Díez ha lamentado que el programa del Imserso «ha empezado tarde y mal, y lo peor es que ha dejado fuera a muchos demandantes porque el número de plazas y hoteles disponibles es claramente insuficiente y las condiciones no se ajustan a lo ofertado». «Estamos preocupados y enfadados porque como sindicato ya habíamos previsto esto y así se lo dijimos al director del Imserso, que sacara los pliegos con la suficiente antelación para que hubiera tiempo para resolver cualquier impugnación y eso no se hizo», ha señalado Díez en referencia a unos viajes que se iniciaron con dos meses de retraso a mediados de octubre por una impugnación de varias empresas que aspiraban a su adjudicación. Y ha avanzado que UGT solicitará no prorrogar la adjudicación del actual programa de viajes (hay dos años de prórroga) y que se convoque otro concurso de licitación «para acabar con esta locura». «En la época de la pandemia del Covid podía hasta valer porque se limitaron muchos los viajes pero ahora ya no nos vale», ha reiterado en alusión al pliego de condiciones de la licitación de los viajes, tras afirmar que «ya hay empresas privadas que están ofertando programas paralelos con una oferta superior que se publicitan en la propia web del Imserso, lo que no deja de ser una competencia desleal».

Diez ha recordado que «ya fue toda una locura desde el principio porque se bloqueó la web para solicitar los viajes, no había las plazas prometidas por la empresa concesionaria, los hoteles y su categoría no eran los ofertados, en muchos casos no había ni siquiera opción para habitaciones individuales y las incidencias no han cesado de producirse sin que exista un teléfono de contacto para solucionarlas». Y ha añadido que «no es admisible que no haya plazas para asumir todas las demandas y que haya usuarios que se han quedado sin viaje mientras, por el contrario, otros tienen concedidos dos o tres; además de que se haya multiplicado la distancia máxima por carretera establecida o que hayan desaparecido de repente los viajes en avión desde muchos aeropuertos del país». Ha matizado que ahora la empresa concesionaria «intenta completar sobre la marcha su oferta», pero «ya es demasiado tarde porque miles de usuarios ya se han tenido que buscar la vida y otras alternativas». «No es de recibo que esto ocurra en un programa financiado con dinero público», ha agregado, subrayando que UGT ya ha remitido un escrito de protesta al Ministerio de Derechos Sociales porque «se está incumpliendo descaradamente» la oferta de la empresa concesionaria.