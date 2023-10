La madrugada del 31 de octubre de 2005 nacía en el hospital Ruber Internacional de Madrid Leonor de Borbón y Ortiz. La hija mayor de los reyes Felipe VI y Letizia, que este martes celebra su 18 cumpleaños, ha tenido una vida marcada por sus vacaciones familiares en Marivent, unas escapadas que le han permitido conocer los encantos de Mallorca. Leonor aterrizó por primera vez en la Isla en julio de 2006, un viaje en el que ya navegó a bordo del yate 'Fortuna', todo un privilegio a sus escasos nueve meses de vida. Eso sí, este fue el único viaje que hizo como hija única, porque en julio de 2007 regresó acompañada por su hermana Sofía, de tan solo tres meses.

Precisamente ese año tuvo lugar el último posado de los Borbón al completo en Palma, ya que tras el «cese temporal de la convivencia» de la infanta Elena y Jaime de Marichalar el resto de los miembros de la familia decidieron acabar con esta tradición para evitar que la infanta posase sola. Aunque en muchas ocasiones se ha comentado que a doña Letizia no le gusta Mallorca, lo cierto es que durante este tiempo el matrimonio y sus hijas se han dejado ver en la Isla al menos una vez al año. Es más, cuando fueron proclamados Reyes en 2014, celebraron un acto para hacer visible su compromiso con Mallorca y Baleares.

Último posado familiar de los Borbón en 2007 en Marivent. Imagen: J. AGUIRRE

Año tras año han veraneado en Palma, pero la última vez que acudieron a la misa de Pascua fue en 2019, tan solo un año después del mediático rifirrafe protagonizado por las dos reinas. Todo ocurrió cuando, a las puertas de la Seu, doña Sofía quiso hacerse una fotografía con sus nietas y Letizia no lo permitió, unas imágenes en las que se podía ver como Leonor retiraba de su hombro en hasta dos ocasiones el brazo de su abuela. Para dejar a un lado el encontronazo y transmitir una imagen de unidad ese mismo verano Letizia y su suegra fueron con las pequeñas al Mercado del Olivar.

Pero esta no ha sido la única anécdota de los 18 años de Leonor en Mallorca. En 2020 fue muy comentado el momento en el que una niña le preguntó en Son Roca «qué quería ser de mayor». Letizia no dio tiempo a su hija a responder, que en aquel entonces tenía 14 años, y dijo tajante: «Lo que quiere no, lo que debe ser». Pero también ha habido escenas más agradables como cuando Leonor ayudó a su hermana Sofía, que iba con una muleta por una lesión de rodilla, durante su paseo por Petra, o las conversaciones de las hermanas con los más pequeños durante sus posados.

Los Reyes y sus hijas, en Petra.

Mallorca ha sido testigo de cómo Leonor ha ido creciendo y de su evolución estilística. En los últimos años la joven ha mostrado una imagen mucho más madura y, al igual que su madre, ha introducido en sus looks detalles de la moda local como las alpargatas. La hija mayor de los Reyes también ha mostrado su interés por la cultura y la historia de la Isla durante sus visitas al Santuari de Lluc, la Cartoixa de Valldemossa y los Jardines d'Alfàbia. Y es que, a pesar de haber cursado sus estudios de bachillerato en Gales, la joven se ha mantenido fiel a sus estancias en Marivent con su hermana y sus padres. La próxima vez que Leonor regrese a la Isla ya habrá jurado la Constitución y se espera que con su mayoría de edad se estrene en la recepción a la sociedad balear.