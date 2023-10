El diputado mallorquín de Sumar Més, Vicenç Vidal, planta a la princesa Leonor. No estará finalmente en la solemne sesión conjunta del Congreso y del Senado en la que la heredera del trono jurará la Constitución. Como la mayoría de los diputados de su grupo, Vidal ha decidido no estar presente en la jura, un plante al que también se han sumado las formaciones independentistas catalanas, vascas y gallegas, como ERC, Junts, PNV, Bildu y BNG.

«Leonor ha preferido ser princesa soldado que princesa demócrata», ha afirmado en las redes sociales. Por esta razón, Vidal anuncia que no estará esta martes en el pleno de las Cortes. Vidal asegura que su proyecto es «la república mallorquina, menorquina e ibicenca, confederadas con quien desee el pueblo». Vidal ya anunció su intención de no asistir al pleno, pero dejó en el aire la posibilidad de acudir y ausentarse durante la entrada de los Reyes, algo que finalmente no sucederá.

El diputado de Més será el único de los ocho representantes de Baleares que no estará en la sesión plenaria. Los otros siete diputado seguirán la solemne sesión desde sus escaños, con una presencia preferente para Francina Armengol que, en virtud de su cargo, estará con los Reyes en la tribuna. Los tres diputados del PP y del PSIB sí estarán, además del diputado electo de Vox, Jorge Campos.