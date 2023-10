El rey emérito y su hija la infanta Elena han entregado los premios de algunas de las categorías participantes en la octava edición de la regata Juan Carlos I que se ha celebrado, desde el viernes hasta este domingo, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo. El acto ha tenido lugar en el Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) y han participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, el presidente del RCNS, Pedro Campos, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, entre otras autoridades.

De esta forma, el exmonarca ha entrado a las 18,40 horas entre aplausos y gritos de '¡viva el rey!'. Juan Carlos I sentado en un taburete ha dedicado una sonrisa, un saludo y un aplauso a los niños que practican vela y que han estado presentes. Desde allí, el rey emérito ha recibido, entre aplausos y con una sonrisa, a los competidores en las diferentes categorías de la regata. Durante el acto, ha intercambiado varias palabras con el presidente de la Xunta al que también ha agarrado del brazo.

Por su parte, la infanta Elena ha entregado los premios del segundo puesto de la categoría de vela adaptada y se ha sacado una foto con ellos. Tras esto, uno de los participantes se ha dirigido al exmonarca y le ha enseñado una fotografía de un premio que le entró Juan Carlos I años atrás. El primer premio de esta categoría lo ha concedido Juan Carlos I que los ha recibido entre aplausos y se ha sacado una fotografía con ellos. Durante esa entrega a su lado ha estado su hija la infanta Elena.

Con todo, el oro de la clase 6 metros, en la que ha participado el rey emérito, la de la clase 6 metros, lo ha entregado el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Juan Carlos I, junto a su hija, la Infanta Elena. Foto: Lavandeira Jr.

En esa categoría, el oro ha recaído en el 'Alibaba II'. El segundo puesto lo ha alcanzado el 'Aida' y el tercero ha recaído en el 'Erica' barco capitaneado y patroneado por la infanta Elena. Por su parte, 'El Bribón' ha quedado en quinta posición. Antes de finalizar el acto, las autoridades y los vencedores de cada división de las categorías de la regata se han sacado una foto de familia, que terminó con un aplauso.

Así las cosas, la infanta Elena ha salido minutos después de las 19:30 horas del RCNS sin su padre y antes de subirse al coche ha saludado a los medios de comunicación ya los curiosos que la han estado esperando. Mayor expectación ha causado la salida de Juan Carlos que se produjo al filo de las 20,20 horas. El exmonarca ha sido recibido entre aplausos y gritos de '¡viva el Rey!'. Juan Carlos I antes de subirse al coche ha saludado a los presentes y ha llevado la mano al pecho, como una muestra de agradecimiento. Una vez en el vehículo, desde el asiento del copiloto, ha vuelto a saludar.

En la competición, que comenzó el viernes, el viento no sopló a favor de 'El Bribón' y es que en la primera jornada un error en la maniobra llevó a la embarcación del exmonarca a situarse en la penúltima posición. Tampoco el sábado fue un buen día y es que Juan Carlos I salió a navegar pero no lo hizo a bordo de la velero, sino que siguió la regata desde la embarcación semirrígida 'Cristina'. Este domingo, aunque parecía que la niebla iba a truncar los planes del rey emérito, finalmente participó en la competición a bordo del velero, que finalmente no pudo alcanzar el podio.

Previsiblemente, don Juan Carlos I abandonará España en la jornada del lunes tras pasar una semana en Galicia. Esta visita del exmonarca ha sido una de las más familiares que ha acogido Sanxenxo. En la jornada del miércoles por la tarde recibió la visita de su hermana Margarita con la que al día siguiente compartió una jornada de navegación por la ría de Pontevedra.

Además de ella, también estuvieron de visita sus sobrinos Alfonso y María Zurita y Carlos el ahijado del exmonarca. Lo que sí no se pudo ver en Galicia fue el reencuentro con Felipe VI, que el jueves estuvo en A Toxa, a escasos 15 minutos de Sanxenxo. El broche a la estampa familiar la puso, en la jornada del viernes a la noche, su hija la infanta Elena que, como de costumbre, participó en las regatas y acompañó a su padre.