El que fue abogado de los padres de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, Bonaventura Castellanos, ha explicado este miércoles que el patrimonio de la deportista «estaba intacto» en noviembre de 2009, cuando ella consiguió los poderes generales, y que era suficiente para afrontar la deuda del Banco de Luxemburgo.

Así lo ha defendido esta mañana en la segunda sesión del juicio celebrado en el penal 25 de Barcelona tras ser citado en calidad de testigo, donde además ha detallado que todo el patrimonio de la tenista -repartido entre España, Andorra y Suiza- estaba intacto cuando ella misma cogió las riendas. Fiscalía pide para Arantxa Sánchez Vicario y para su exmarido Josep Santacana cuatro años de cárcel por supuestamente descapitalizar su patrimonio y evitar el pago de una deuda al Banco de Luxemburgo -que llevaba desde el 2010 intentando cobrar- con «ánimo de un enriquecimiento ilícito».

Según la versión del ministerio público, Sánchez Vicario, «bajo las consignas» de su exmarido y la colaboración de otros cinco acusados, ideó un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, con el objetivo de frustrar el cobro de la cantidad por parte de la entidad bancaria. La extenista declaró este martes, durante la primera sesión del juicio, que ella pretendía saldar la deuda con la entidad luxemburguesa pero que su exmarido se opuso y le dijo que «mejor que pagarle al banco, que lo tuviéramos nosotros, y que él se encargaba de todo, que no me preocupara».

Por su parte, Castellanos ha subrayado que en noviembre de 2009, momento en que Arantxa Sánchez Vicario consiguió los poderes generales de toda la gestión patrimonial, y también cuando él renunció a seguir asesorándolos a finales de enero de 2010 -aunque se materializó en abril-, el patrimonio se conservaba.

El letrado ha recordado que la tenista, acompañada de Santacana, le dijo que había que «revocar los poderes de sus padres», aunque él intentó que estos renunciasen voluntariamente para no dar pie «a pensar cosas que no son», con lo que organizó «una transición lo más plácida posible». Además, ha indicado que el administrador de las propiedades junto al padre de Sánchez Vicario -Emilio Sánchez, que prácticamente no intervenía en la gestión de los bienes- le dio poderes generales a la deportista de todas las sociedades en noviembre de 2009.

El exabogado ha añadido que, una vez la tenista tomó directamente las riendas, las instrucciones procedían del entonces marido de la deportista. «Recibo una comunicación o una instrucción del señor Santacana, que quieren traspasar cinco de los inmuebles a una sociedad porque los quieren mantener unificados en una sola estructura», ha relatado.

En cuanto al administrador que colaboraba con Emilio Sánchez, ha testificado que una vez encargada la tenista del patrimonio, su interlocución siempre fue con Santacana, al que acompañó varias veces a realizar gestiones al banco. Entre los trámites que el testigo hizo con Santacana, ha enumerado la firma de un cheque por valor de 300.000 euros para las obras de una casa en Formentera y también la retirada de 50.000 euros en efectivo para la expareja del deportista.