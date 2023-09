Escándalo en La Rioja al trascender mensajes machistas de un grupo de Whatsapp de estudiantes de Magisterio de la Universidad de La Rioja. El chat «Novatadas magis primaria» contaba hasta hace poco con 199 miembros, alumnos de primero y segundo curso. Solo una alumna habría rechazado estos mensajes con el comentario «dais asco JAJAJA». También se podían leer en el grupo comentarios homófobos, en relación a un vídeo sobre un estudiante, sobre el que dos chicos respondían: «Dile que no aceptan mariquitas en magisterio» y «este tío promete».

La Universidad de La Rioja ha abierto expediente informativo -que estudiará una Comisión- por los mensajes, según ha informado el rector, Juan Carlos Ayala, al tiempo que ha condenado de manera rotunda estos hechos «repugnantes» que «son impropias de los universitarios». El máximo responsable del centro universitario ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación este viernes, acompañado de la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria, Marian Martínez Calvo, por la decana de la Facultad de Letras y de la Educación, Asun Barreras, y el presidente del Consejo de Estudiantes, Ramón Sánchez, tras una reunión, que ha mantenido con estudiantes de Magisterio de la UR este viernes por la mañana, en la que les ha invitado a «denunciar» este tipo de comportamientos que «no deben producirse allí donde estén».

El rector de la UR ha animado a presentar una denuncia a todos los estudiantes que puedan sentirse dañados por los mensajes, que podrían considerarse faltas muy graves y conllevar la expulsión entre dos meses y tres años. La Universidad de La Rioja no permite las novatadas en el campus y, según recoge su reglamento de régimen disciplinario del estudiantado, estos actos o conductas vejatorias se consideran faltas muy grave

Convocan una concentración

Por su parte, el presidente del Consejo de Estudiantes ha mostrado su «condena absoluta» a este tipo de comentarios, que ha catalogado que supone «un problema serio, ya que se supone que los estudiantes, las nuevas generaciones tenemos que cambiar este tipo de actitudes». No obstante que señalado que «es algo marginal, porque no creo que esta sea la realidad de los estudiantes de Magisterios, de los estudiantes de la Universidad, por lo que me apena la imagen que se pueda dar de nosotros, por lo que han hecho cuatro frikis». Por ello, Sánchez ha animado a los estudiantes de la Universidad de La Rioja a participar el lunes, 11 de septiembre, a las 12,00 horas, en una concentración de repulsa por estos mensajes, que se desarrollará Frente a la Facultad de Magisterio.

El Gobierno censura los mensajes

El caso ha llegado al Gobierno, algunos de cuyos miembros se han pronunciado al respecto. La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha publicado un mensaje contundente en X, antes Twitter, en el que insiste en la necesaria «educación sexual para acabar con el machismo». También se ha pronunciado sobre este asunto en la misma red social la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Pilar Alegría, para quien este hecho demuestra que hay que seguir insistiendo en la educación y la igualdad. «La juventud es mucho más que este tipo de comentarios o actitudes. Pero esto también demuestra que debemos seguir insistiendo en la educación y la igualdad. Y no permitir un solo paso atrás. Toda la sociedad debe estar llamada a ello», ha escrito.

El diputado de Podemos La Rioja, Raúl Pérez, ha lamentado que «estos estudiantes serán los futuros profesores de nuestras hijas e hijos. ¿Vamos a permitir que el machismo y la homofobia sea también transmitido en las aulas? La lucha feminista y por la igualdad es ahora más necesaria que nunca». Por su parte, Amaia Castro, concejal de Podemos en Logroño asegura que «no es solo un chat. Es una manifestación de cómo el sistema patriarcal y machista sigue vivo y cómo se normaliza la violencia contra las mujeres. La educación es una herramienta de cambio y no podemos permitir que se convierta en un instrumento de opresión».