La gestión de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha sido reprobada este jueves por la mayoría del pleno del Congreso de los Diputados, lo que supone la segunda reprobación que recibe en 24 horas, ya que el miércoles ocurrió algo similar en el Senado. En esta ocasión, la reprobación a la ministra «por su gestión al frente del Ministerio» se ha incluido en una enmienda del PP sobre la política del Gobierno en materia de vivienda y, concretamente, su «intervencionismo y la falta de rigor de la política de vivienda».

Esta iniciativa ha sido apoyada por el PP, Vox, CS, los grupos independentistas catalanes (ERC, JxCAT, PDeCAT y la CUP) y otras formaciones como Foro Asturias y los dos exdiputados de UPN, con un resultado final de 173 votos a favor, 161 en contra y 6 abstenciones. En sentido contrario han votado el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, Coalición Canaria, Más País, Compromís, PRC o BNG, entre otros partidos, mientras que el PNV se ha abstenido. Tras la reprobación, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido a la ministra que abandone el Consejo de Ministros, ya que la votación ha plasmado su «política nefasta» y la ausencia del presidente del Gobierno, que «ni tan siquiera ha venido a votar en contra de la reprobación».

«Es la consecuencia de un Gobierno que solo se dedica a la propaganda y no a gobernar para los españoles. Es un Ministerio que se ha caracterizado por la ausencia de políticas que mejoren el día a día», ha puntualizado. En el debate de la citada enmienda, que tuvo lugar el miércoles, la portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Ana Zurita, justificó esta reprobación por el «abandono a los extremeños donde no llega el AVE, porque los trenes no caben por los túneles, por la mala gestión de las Rodalies en Cataluña y suma y sigue».

La reprobación de hoy tiene lugar después de que el miércoles ERC y PP unieran sus votos en el Pleno del Senado, junto al PNV, Junts, Compromís y otros grupos nacionalistas, para aprobar la reprobación de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por su gestión en los servicios ferroviarios de Cercanías. La iniciativa partió de ERC, que planteó una moción para reprobar a la titular de Transportes «por la constante ineficacia en la gestión de RENFE y ADIF en Catalunya, la incapacidad para adoptar medidas para hacer frente a las incidencias y la afectación diaria en la calidad del servicio y la movilidad de las personas viajeras».

A esta moción acompañaba en origen la exigencia al Gobierno para «realizar el traspaso integral de Rodalies, traspasar los recursos económicos pertinentes y transferir la titularidad de la infraestructura ferroviaria, así como el material móvil, personal y las estaciones en condiciones de uso a la Generalitat de Catalunya». Y también que, «con carácter inmediato», se ejecutasen «las partidas presupuestarias del servicio de Rodalies en Catalunya pendientes de ejecución».

Finalmente, los grupos que apoyaron la reprobación en el Senado suscribieron un texto conjunto que incluye, como proponía el PP en una enmienda, la referencia a «Cataluña y otras Comunidades Autónomas» y, en cambio, no recoge la referencia al traspaso de Rodalies a la Generalitat. «Quien dude si hace falta o no reprobar a la ministra, le invito a ver el vídeo de un tren prácticamente incendiándose en la estación de Manlleu», dijo entonces Gabriel Rufián (ERC), antes de alertar: «Algún día pasará algo grave, y esto es pura responsabilidad del PSOE».