La Casa Real británica confirma que Juan Carlos I no se vio con Carlos III.

La Casa Real británica ha confirmado este miércoles que el rey Juan Carlos no se vio con Carlos III durante su estancia en Londres, después de que hace unos días ya asegurara que esa cita no estaba prevista, ha señalado un portavoz de la Embajada del Reino Unido en España. El entorno de don Juan Carlos dio a conocer la semana pasada que tenía previsto mantener un almuerzo privado con el nuevo monarca británico, quien no le ha incluido entre los invitados a su coronación el 6 de mayo.

El Palacio de Buckingham Palace y la Embajada británica en Madrid descartaron este encuentro, aunque algunos medios informaron ayer, martes, de que se había podido celebrar. Durante su estancia en Londres, Juan Carlos I asistió anoche al partido de la Liga de Campeones entre el Chelsea y el Real Madrid en el estadio Stamford Bridge. El lunes, cenó con un grupo de amigos en el selecto club privado Oswald's, en el centro de la capital, según las fotos que publicó el Daily Mail. El padre de Felipe VI tiene previsto llegar hoy a Sanxenxo (Pontevedra) en su segunda visita a España desde que se fue a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en agosto de 2020.