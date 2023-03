«Coincido con Feijóo en la cultura del esfuerzo, la exigencia y la disciplina». Así ha justificado Toni Nadal su incorporación a la nueva fundación del Partido Popular. Además, ha querido dejar claro que no se trata de un salto a la política, puesto que «no tengo ningún interés». Su objetivo es poder aportar a la sociedad sus conocimientos en materia de deporte y juventud, siempre desde un punto de vista independiente.

El tío del prestigioso tenista manacorí ha explicado a Ultima Hora que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo llamó para proponerle participar en «una fundación no política», ya que pretende que su partido esté asesorado por las personas más relevantes de España en los diferentes ámbitos. El PP ha argumentado en un comunicado de prensa que Toni Nadal lo es en el ámbito deportivo y juvenil, como pone de manifiesto que ha sido entrenador del deportistas con el palmarés más exitoso de la historia del circuito internacional de tenis: 74 torneos en total, de los que 16 han sido Gran Slam (10 Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Australian Open)».

Nadal ha explicado que si lo hubiese llamado otro partido, con el que también tuviese una visión parecida de la vida, se lo habría planteado. En este punto, ha añadido que «me gustaría vivir en un país donde se me de la responsabilidad a mí y no donde se me tutele constantemente y se me diga en todo momento como cómo tengo que hablar, actuar o educar a mis hijos. Déjenme la responsabilidad a mí». En este punto, ha asegurado que tiene un punto de vista similar a la visión de Feijóo en muchos aspectos. Además, ha añadido que el actual líder del PP siempre le ha parecido una persona «honesta, seria, normal y por eso acepté». «Si puedo aportar algo a la sociedad, como ciudadano de este país, estoy dispuesto a hacerlo», ha concluido.