Gràcies Toni Nadal per acceptar l’oferiment del @ppopular i @NunezFeijoo per aportar els teus valors de feina i esforç, la teva experiència i les teves idees per construir des de la pluralitat i la independència un partit més obert que governi per a tots. Ets un referent. https://t.co/GIGYHRd0YV