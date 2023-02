La ministra de Igualdad, Irene Montero, confía en alcanzar un acuerdo con el PSOE para reformar la ley del 'solo si es sí', pese a la existencia de una «discrepancia fuerte» entre los socios de Gobierno, pero ha descartado dimitir si este acuerdo no se produce. «Mi obligación es dar la cara y es estar ahí para tratar de proteger el principal avance feminista en estos 20 años. Mi función es esa», ha destacado la ministra en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

La titular de Igualdad ha asegurado «no poner límites» a la hora de negociar el acuerdo y ha expresado su confianza en el acercamiento de posturas. «Confío porque hemos mantenido negociaciones muy difíciles y no ha habido ley feminista en la que no hayamos tenido discrepancias y, al final, hemos llegado a acuerdos y esperemos que ahora las resolvamos». Con esta finalidad, ha explicado que «las conversaciones son múltiples» para conseguir «dar una respuesta unitaria», aunque ha declinado dar detalles al respecto.

En lo que si ha insistido es en la voluntad de Unidas Podemos en no renunciar a poner el consentimiento en el centro y no ha rechazado la posibilidad de elevar penas. «Se puden cambiar o subir pero eso no tiene por qué cambiar la definición de agresión sexual», ha añadido.