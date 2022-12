La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha calificado de «inconcebible» el hecho de que no se permita al Senado votar una ley después de conocer este miércoles que el Tribunal Constitucional (TC) mantiene la suspensión de la tramitación en la Cámara Alta de la reforma para renovar el tribunal.

«Hubiera sido deseable una solución absolutamente distinta a la que acabo de conocer. Es inconcebible que no se permita al Parlamento votar una ley», ha lamentado la portavoz socialista inmediatamente después de conocer la decisión del tribunal mientras participaba en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press.

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado este miércoles la decisión que adoptó hace apenas 48 horas de suspender la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación que buscan renovar el propio TC, desestimando de esta forma el recurso presentado por la Cámara Alta para poder debatir y votar en su Pleno de mañana la reforma propuesta. La ministra ha tachado la situación de «gravísima» porque, según ha asegurado, no se está permitiendo votar a los senadores que han sido elegidos por los ciudadanos en unas elecciones generales.

En este sentido, ha hecho un símil comparando el contexto en el que se ha ratificado la suspensión de la reforma por parte de magistrados que tienen el mandato caducado con la situación de que ella, como ministra del Gobierno, decidiera mantenerse en su cartera aun con «fecha caducada» y además se votara a sí misma obviando la decisión ciudadana. «¿Qué me parece esta decisión? Gravísima», ha zanjado.

Preguntada por si se equivocó el PSOE y UP tomando un atajo parlamentario que se ha resuelto con esta decisión del Alto Tribunal, ha admitido que puede «entender» que se suscite debate si bien ha asegurado que la forma elegida ha sido utilizada «en multitud de ocasiones» por parte de los partidos políticos y que es una vía legal. «Es perfectamente legal y hubiera sido deseable no haber conocido esta respuesta y no haber tenido que convivir durante tanto tiempo al bloqueo que nos ha llevado el Partido Popular», ha subrayado.