El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en el Congreso ha registrado la noche del viernes 16 de diciembre ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación.

Según han explicado a EFE fuentes del PP, en este escrito el GPP ha adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material", además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley. Asimismo, señalan que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del Grupo Parlamentario Popular de no incluir las citadas enmiendas.

El PP ha puesto de relieve también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votado en el pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, «por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar». Con ello, añaden las mismas fuentes, el Grupo Parlamentario Popular «pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías». La Comisión de Justicia del Senado debatirá el próximo martes las enmiendas que se presenten a la proposición de ley que deroga la sedición, rebaja las penas por malversación y facilita la renovación del Constitucional, una norma que previsiblemente se aprobará de forma definitiva en el pleno del jueves. Todo ello si el Tribunal Constitucional, cuyo pleno se reúne el lunes, no interviene y deja que continúe la tramitación de la iniciativa con los cambios introducidos a última hora en el Congreso por la coalición de gobierno. La Mesa y la Junta de portavoces de la Comisión de Justicia ha acordado este viernes que el plazo para presentar enmiendas concluya el lunes a las 14 horas y que la Comisión dictamine la norma el martes a las 9, con lo que podrá incluirse formalmente en la agenda del último pleno del año del Senado, que concluye el jueves