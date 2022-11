La emisión por parte de Correos de un sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España (PCE) ha generado controversia este pasado fin de semana en el ámbito de la política nacional, especialmente después de que una jueza haya decidido paralizar su emisión. Según ha publicado la prensa nacional, la decisión de la magistrada del juzgado 30 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid llega tras una petición de Abogados Cristianos.

Esta organización no ve de recibo que las administraciones públicas lleven a cabo campañas para «promocionar una ideología». Lo cierto es que distintas formaciones conservadoras habían criticado que Correos homenajee al PCE. No solo desde Vox y Cs, también voces del PP han lamentado este gesto para con la formación política, que actualmente forma parte de Izquierda Unida (IU). Especialmente llamativas han sido las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, quien desde Madrid emitió un tuit que ha suscitado una intensa polémica.

«¿Se imaginan un sello conmemorativo de los otros responsables de que los españoles se mataran entre ellos? Pues ahí está Correos: con los que también llaman a agitar la sanidad madrileña. Porque lo que está pasando en España va de otra cosa» escribió la presidenta madrileña en su perfil oficial de Twitter, motivando la respuesta de numerosos personajes de la política española. Sin embargo, la reacción de los interesados no se hizo esperar y el propio PCE replicó: «Una jueza que trabajó para el Gobierno Rajoy suspende "cautelarísimamente" la emisión del sello del #CentenarioPCE por una denuncia de un chiringuito de extrema derecha. Que el PP bloquee el #CGPJ cada vez que pierde las elecciones no tiene nada que ver. ¿A qué no? ¡Circulen!».

Otros nombres destacados, como Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Gabriel Rufián, han participado en el debate público que se ha generado a continuación. Mientras voces de los partidos de derechas han pedido la dimisión del hombre al frente de Correos, desde el servicio postal español han defendido que en otras ocasiones se han recordado otros aniversarios; por ejemplo se emitió un sello especial con ocasión de los cien años de vida de la Legión.